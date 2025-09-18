UmweltBank stärkt mit erfolgreicher Kapitalerhöhung ihre Kapitalausstattung und schafft erweiterten Finanzierungsspielraum für die ökologische Transformation
Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG hat im Rahmen der am 26. August 2025
beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem
Kapital insgesamt 5.165.754 neue Inhaberstückaktien platziert. Das entspricht
einer Erhöhung des Grundkapitals um rund 14 %. Die Barkapitalerhöhung ist damit
abgeschlossen. Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank
als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie von der M.M.Warburg & CO
(AG & Co.) KGaA als Joint Bookrunner begleitet.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung ist es zudem gelungen, auch eine Reihe neuer
institutioneller Investoren zu gewinnen und damit den Aktionärskreis gezielt zu
erweitern.
Der UmweltBank fließt insgesamt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 20.663.016
Euro zu. Die zufließenden Mittel dienen zur Stärkung der Kapitalausstattung der
UmweltBank AG und werden gemäß ihrer Wachstumsstrategie zur Ausweitung des
Kreditgeschäfts verwendet. "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer neuen
Investoren und danken gleichzeitig unseren langjährigen Aktionären für Ihre
Unterstützung. Dieses Vertrauen ist für uns Ansporn und Verpflichtung, unsere
Strategie entschlossen weiter umzusetzen", so Vorstandssprecher Dietmar von
Blücher. "Mit der Kapitalerhöhung gewinnen wir mehr Flexibilität, um unsere
Mission - die konsequente Förderung nachhaltiger Projekte - weiter
voranzutreiben und den Kapitalmarkt aktiv als Partner bei der Transformation hin
zu einer ökologischeren Wirtschaft einzubinden."
Pressekontakt:
Dr. Florian Wedlich
Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations
UmweltBank AG
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
Internet: http://www.umweltbank.de
Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter
Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6120514
OTS: UmweltBank AG
ISIN: DE0005570808
Pressekontakt:
Dr. Florian Wedlich
Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations
UmweltBank AG
Laufertorgraben 6
90489 Nürnberg
E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
Internet: http://www.umweltbank.de
Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter
Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6120514
OTS: UmweltBank AG
ISIN: DE0005570808
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie
Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 4,13 auf Tradegate (18. September 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -8,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,16 %.
Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 146,22 Mio..
UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3162. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu UmweltBank
Das denkt die wallstreetONLINE Community über UmweltBank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
petervale2002 schrieb 04.09.25, 17:31
Das Management schickt Briefe an die Aktionäre, in denen sie die Kursentwicklung bedauern. Legen aber einen Preis für die neuen Aktien weit unter dem letzten Börsenkurs vor Bekanntgabe fest. Dann schätzen sie den Wert der Bank offenbar nicht höher ein. Für den Turnaround haben wir jetzt ja eine gute Basis. Dann muss jetzt aber auch wirklich mal was passieren. Als Vertrauensbeweis sollte das Management nicht nur die Kapitalerhöhung zeichnen, sondern auch darüber hinaus Aktien erwerben.mitdiskutieren »
petervale2002 schrieb 26.08.25, 14:16
Die nächste Kapitalerhöhung steht bevor. Dass sie damit nicht warten können, bis sich der Kurs einigermaßen erholt hat, begeistert mich nicht. Mal sehen, wie sie diesmal die überzähligen Stücke loswerden. Auf mich brauchen sie nach der letzten Aktion nicht zu zählen. Bin immernoch sauer, wie ein paar Family Offices und Institutionelle damals bevorzugt wurden. Deren Einstieg hat sich meiner Ansicht nach nicht positiv ausgewirkt.mitdiskutieren »
Muckelius schrieb 12.08.25, 19:53
mitdiskutieren »
