UmweltBank stärkt mit erfolgreicher Kapitalerhöhung ihre Kapitalausstattung und schafft erweiterten Finanzierungsspielraum für die ökologische Transformation

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur UmweltBank Aktie Die UmweltBank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 4,13 auf Tradegate (18. September 2025, 15:29 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der UmweltBank Aktie um -8,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -22,16 %. Die Marktkapitalisierung von UmweltBank bezifferte sich zuletzt auf 146,22 Mio.. UmweltBank zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,3162. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8500 %.

Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG hat im Rahmen der am 26. August 2025beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtemKapital insgesamt 5.165.754 neue Inhaberstückaktien platziert. Das entsprichteiner Erhöhung des Grundkapitals um rund 14 %. Die Barkapitalerhöhung ist damitabgeschlossen. Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbankals Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie von der M.M.Warburg & CO(AG & Co.) KGaA als Joint Bookrunner begleitet.Im Rahmen der Kapitalerhöhung ist es zudem gelungen, auch eine Reihe neuerinstitutioneller Investoren zu gewinnen und damit den Aktionärskreis gezielt zuerweitern.Der UmweltBank fließt insgesamt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 20.663.016Euro zu. Die zufließenden Mittel dienen zur Stärkung der Kapitalausstattung derUmweltBank AG und werden gemäß ihrer Wachstumsstrategie zur Ausweitung desKreditgeschäfts verwendet. "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer neuenInvestoren und danken gleichzeitig unseren langjährigen Aktionären für IhreUnterstützung. Dieses Vertrauen ist für uns Ansporn und Verpflichtung, unsereStrategie entschlossen weiter umzusetzen", so Vorstandssprecher Dietmar vonBlücher. "Mit der Kapitalerhöhung gewinnen wir mehr Flexibilität, um unsereMission - die konsequente Förderung nachhaltiger Projekte - weitervoranzutreiben und den Kapitalmarkt aktiv als Partner bei der Transformation hinzu einer ökologischeren Wirtschaft einzubinden."Pressekontakt:Dr. Florian WedlichLeiter Unternehmensentwicklung & Investor RelationsUmweltBank AGLaufertorgraben 690489 NürnbergE-Mail: mailto:ir@umweltbank.deInternet: http://www.umweltbank.deNewsletter: http://www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike SchmitzVorsitzender des Aufsichtsrates: Georg SchürmannVorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald BolsingerWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6120514OTS: UmweltBank AGISIN: DE0005570808