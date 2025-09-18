    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUmweltBank AktievorwärtsNachrichten zu UmweltBank
    UmweltBank stärkt mit erfolgreicher Kapitalerhöhung ihre Kapitalausstattung und schafft erweiterten Finanzierungsspielraum für die ökologische Transformation

    Nürnberg (ots) - Die UmweltBank AG hat im Rahmen der am 26. August 2025
    beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage aus genehmigtem
    Kapital insgesamt 5.165.754 neue Inhaberstückaktien platziert. Das entspricht
    einer Erhöhung des Grundkapitals um rund 14 %. Die Barkapitalerhöhung ist damit
    abgeschlossen. Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank
    als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie von der M.M.Warburg & CO
    (AG & Co.) KGaA als Joint Bookrunner begleitet.

    Im Rahmen der Kapitalerhöhung ist es zudem gelungen, auch eine Reihe neuer
    institutioneller Investoren zu gewinnen und damit den Aktionärskreis gezielt zu
    erweitern.

    Der UmweltBank fließt insgesamt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 20.663.016
    Euro zu. Die zufließenden Mittel dienen zur Stärkung der Kapitalausstattung der
    UmweltBank AG und werden gemäß ihrer Wachstumsstrategie zur Ausweitung des
    Kreditgeschäfts verwendet. "Wir freuen uns sehr über das Vertrauen unserer neuen
    Investoren und danken gleichzeitig unseren langjährigen Aktionären für Ihre
    Unterstützung. Dieses Vertrauen ist für uns Ansporn und Verpflichtung, unsere
    Strategie entschlossen weiter umzusetzen", so Vorstandssprecher Dietmar von
    Blücher. "Mit der Kapitalerhöhung gewinnen wir mehr Flexibilität, um unsere
    Mission - die konsequente Förderung nachhaltiger Projekte - weiter
    voranzutreiben und den Kapitalmarkt aktiv als Partner bei der Transformation hin
    zu einer ökologischeren Wirtschaft einzubinden."

    Pressekontakt:

    Dr. Florian Wedlich
    Leiter Unternehmensentwicklung & Investor Relations

    UmweltBank AG
    Laufertorgraben 6
    90489 Nürnberg

    E-Mail: mailto:ir@umweltbank.de
    Internet: http://www.umweltbank.de
    Newsletter: http://www.umweltbank.de/newsletter

    Eingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678
    Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike Schmitz
    Vorsitzender des Aufsichtsrates: Georg Schürmann
    Vorsitzender des Umweltrates: Prof. Dr. Harald Bolsinger

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/16424/6120514
    OTS: UmweltBank AG
    ISIN: DE0005570808
     

