Huawei stellt neue umfassende Digitalisierungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen unter der eKit-Marke vor (FOTO)

Shanghai, China (ots) - David Wang, Executive Director of the Board von Huawei,

präsentierte heute auf dem Huawei eKit Autumn Launch 2025 in Shanghai neue

Digitalisierungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) unter

der Formel 4+10+N. Dabei geht es um schlüsselfertige, szenariobasierte Lösungen

für die intelligente Transformation von KMU.



Obwohl KI als entscheidender Wachstumsmotor zunehmend in Unternehmen integriert

wird, haben KMU oft Schwierigkeiten, diese Technologien zu adaptieren.

Mangelndes Bewusstsein, fehlende technische Fähigkeiten und passende Anwendungen

machen die Einstiegshürde für viele zu hoch. In diesem Kontext betonte Wang:

"Intelligenz sollte so zugänglich sein wie Wasser und Strom. Huawei möchte KMUs

dabei helfen, diese Herausforderungen zu meistern und schneller intelligent zu

werden, damit niemand in der intelligenten Welt zurückbleibt."





Um Technologie- und Talentlücken zu schließen, suchen KMUs nach externen,

einfach zu bedienenden und schnell einsetzbaren Lösungen, die Effizienz und

Wachstum fördern. Huawei hat sein Vertriebsmodell angepasst und bietet nun statt

Einzelprodukten schlüsselfertige, szenariobasierte Lösungen an, die auf realen

Geschäftsanwendungsfällen basieren und die einfacher zu installieren sind. Die

heute vorgestellten Huawei eKit 4+10+N KMU-Intelligenzlösungen folgen diesem

Ansatz.



Die "4" in 4+10+N steht für vier Hauptszenarien: intelligentes Büro,

intelligentes Geschäft, intelligente Bildung und intelligente

Gesundheitsversorgung. Die "10" repräsentiert zehn schlüsselfertige,

szenariobasierte Lösungen, darunter Lösungen für Büroabläufe in KMUs,

intelligente Hotels und digitale Diagnoseplattformen. Das "N" umfasst eine Reihe

von Highlight-Produkten, die auf diese Szenarien zugeschnitten sind. Huawei

stellte 26 Produkte der N-Serie vor, darunter die Huawei eKitEngine AR180 Router

mit integrierten Routing-, Switching-, Wi-Fi- und VPN-Funktionen sowie neue

IdeaHub-Produkte mit KI-Conferencing und weiteren intelligenten Anwendungen.

Alle Angebote zeichnen sich durch All-in-One-Design, intelligente Interaktionen

und umfassende Sicherheit aus.



Die neuen Produkte integrieren fortschrittliche KI-Technologien, die

vorintegriert und vorvalidiert sind, was eine flexible Bereitstellung

ermöglicht. Huawei unterstützt seine Vertriebspartner zudem mit schnellerem

Zugang zu Ressourcen, Lösungsdemonstrationen und szenariobasierten

Konfigurationsplänen, um die Auswahl und das Design zu vereinfachen. Für die

Lieferung bietet Huawei eine einheitliche Installation, zentralisiertes

Netzwerkmanagement und konsolidierten Kundensupport, um eine schnelle

KI-Adaption und eine sorgenfreie Lieferung zu gewährleisten.



Wang schloss: "Diese Lösungen werden die letzte Meile der intelligenten Welt für

KMUs vorantreiben. Wir arbeiten eng mit Vertriebspartnern und Installateuren

zusammen, um KMUs umfassend zu befähigen, intelligent zu werden."



