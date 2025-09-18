Huawei stellt neue umfassende Digitalisierungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen unter der eKit-Marke vor (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Shanghai, China (ots) - David Wang, Executive Director of the Board von Huawei,
    präsentierte heute auf dem Huawei eKit Autumn Launch 2025 in Shanghai neue
    Digitalisierungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) unter
    der Formel 4+10+N. Dabei geht es um schlüsselfertige, szenariobasierte Lösungen
    für die intelligente Transformation von KMU.

    Obwohl KI als entscheidender Wachstumsmotor zunehmend in Unternehmen integriert
    wird, haben KMU oft Schwierigkeiten, diese Technologien zu adaptieren.
    Mangelndes Bewusstsein, fehlende technische Fähigkeiten und passende Anwendungen
    machen die Einstiegshürde für viele zu hoch. In diesem Kontext betonte Wang:
    "Intelligenz sollte so zugänglich sein wie Wasser und Strom. Huawei möchte KMUs
    dabei helfen, diese Herausforderungen zu meistern und schneller intelligent zu
    werden, damit niemand in der intelligenten Welt zurückbleibt."

    Um Technologie- und Talentlücken zu schließen, suchen KMUs nach externen,
    einfach zu bedienenden und schnell einsetzbaren Lösungen, die Effizienz und
    Wachstum fördern. Huawei hat sein Vertriebsmodell angepasst und bietet nun statt
    Einzelprodukten schlüsselfertige, szenariobasierte Lösungen an, die auf realen
    Geschäftsanwendungsfällen basieren und die einfacher zu installieren sind. Die
    heute vorgestellten Huawei eKit 4+10+N KMU-Intelligenzlösungen folgen diesem
    Ansatz.

    Die "4" in 4+10+N steht für vier Hauptszenarien: intelligentes Büro,
    intelligentes Geschäft, intelligente Bildung und intelligente
    Gesundheitsversorgung. Die "10" repräsentiert zehn schlüsselfertige,
    szenariobasierte Lösungen, darunter Lösungen für Büroabläufe in KMUs,
    intelligente Hotels und digitale Diagnoseplattformen. Das "N" umfasst eine Reihe
    von Highlight-Produkten, die auf diese Szenarien zugeschnitten sind. Huawei
    stellte 26 Produkte der N-Serie vor, darunter die Huawei eKitEngine AR180 Router
    mit integrierten Routing-, Switching-, Wi-Fi- und VPN-Funktionen sowie neue
    IdeaHub-Produkte mit KI-Conferencing und weiteren intelligenten Anwendungen.
    Alle Angebote zeichnen sich durch All-in-One-Design, intelligente Interaktionen
    und umfassende Sicherheit aus.

    Die neuen Produkte integrieren fortschrittliche KI-Technologien, die
    vorintegriert und vorvalidiert sind, was eine flexible Bereitstellung
    ermöglicht. Huawei unterstützt seine Vertriebspartner zudem mit schnellerem
    Zugang zu Ressourcen, Lösungsdemonstrationen und szenariobasierten
    Konfigurationsplänen, um die Auswahl und das Design zu vereinfachen. Für die
    Lieferung bietet Huawei eine einheitliche Installation, zentralisiertes
    Netzwerkmanagement und konsolidierten Kundensupport, um eine schnelle
    KI-Adaption und eine sorgenfreie Lieferung zu gewährleisten.

    Wang schloss: "Diese Lösungen werden die letzte Meile der intelligenten Welt für
    KMUs vorantreiben. Wir arbeiten eng mit Vertriebspartnern und Installateuren
    zusammen, um KMUs umfassend zu befähigen, intelligent zu werden."

    -Ende-

    Über Huawei

    Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von
    Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der
    Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt
    oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen
    hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist in 170 Ländern tätig. Huawei hat
    sechs Geschäftsbereiche - Connectivity, Computing, Devices (Endgeräte wie
    Laptops, Smartphones und Wearables), Automotive, Digital Power, Cloud - und
    spricht dabei drei Kundengruppen - Carrier (Netzbetreiber), Enterprises
    (Unternehmenskunden) und Consumer (Endverbraucher*innen) an. Über 114.000
    Mitarbeiter:innen sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt. Huawei
    betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit
    Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und
    beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet
    sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.

