Huawei stellt neue umfassende Digitalisierungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen unter der eKit-Marke vor (FOTO)
Shanghai, China (ots) - David Wang, Executive Director of the Board von Huawei,
präsentierte heute auf dem Huawei eKit Autumn Launch 2025 in Shanghai neue
Digitalisierungslösungen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) unter
der Formel 4+10+N. Dabei geht es um schlüsselfertige, szenariobasierte Lösungen
für die intelligente Transformation von KMU.
Obwohl KI als entscheidender Wachstumsmotor zunehmend in Unternehmen integriert
wird, haben KMU oft Schwierigkeiten, diese Technologien zu adaptieren.
Mangelndes Bewusstsein, fehlende technische Fähigkeiten und passende Anwendungen
machen die Einstiegshürde für viele zu hoch. In diesem Kontext betonte Wang:
"Intelligenz sollte so zugänglich sein wie Wasser und Strom. Huawei möchte KMUs
dabei helfen, diese Herausforderungen zu meistern und schneller intelligent zu
werden, damit niemand in der intelligenten Welt zurückbleibt."
Um Technologie- und Talentlücken zu schließen, suchen KMUs nach externen,
einfach zu bedienenden und schnell einsetzbaren Lösungen, die Effizienz und
Wachstum fördern. Huawei hat sein Vertriebsmodell angepasst und bietet nun statt
Einzelprodukten schlüsselfertige, szenariobasierte Lösungen an, die auf realen
Geschäftsanwendungsfällen basieren und die einfacher zu installieren sind. Die
heute vorgestellten Huawei eKit 4+10+N KMU-Intelligenzlösungen folgen diesem
Ansatz.
Die "4" in 4+10+N steht für vier Hauptszenarien: intelligentes Büro,
intelligentes Geschäft, intelligente Bildung und intelligente
Gesundheitsversorgung. Die "10" repräsentiert zehn schlüsselfertige,
szenariobasierte Lösungen, darunter Lösungen für Büroabläufe in KMUs,
intelligente Hotels und digitale Diagnoseplattformen. Das "N" umfasst eine Reihe
von Highlight-Produkten, die auf diese Szenarien zugeschnitten sind. Huawei
stellte 26 Produkte der N-Serie vor, darunter die Huawei eKitEngine AR180 Router
mit integrierten Routing-, Switching-, Wi-Fi- und VPN-Funktionen sowie neue
IdeaHub-Produkte mit KI-Conferencing und weiteren intelligenten Anwendungen.
Alle Angebote zeichnen sich durch All-in-One-Design, intelligente Interaktionen
und umfassende Sicherheit aus.
Die neuen Produkte integrieren fortschrittliche KI-Technologien, die
vorintegriert und vorvalidiert sind, was eine flexible Bereitstellung
ermöglicht. Huawei unterstützt seine Vertriebspartner zudem mit schnellerem
Zugang zu Ressourcen, Lösungsdemonstrationen und szenariobasierten
Konfigurationsplänen, um die Auswahl und das Design zu vereinfachen. Für die
Lieferung bietet Huawei eine einheitliche Installation, zentralisiertes
Netzwerkmanagement und konsolidierten Kundensupport, um eine schnelle
KI-Adaption und eine sorgenfreie Lieferung zu gewährleisten.
Wang schloss: "Diese Lösungen werden die letzte Meile der intelligenten Welt für
KMUs vorantreiben. Wir arbeiten eng mit Vertriebspartnern und Installateuren
zusammen, um KMUs umfassend zu befähigen, intelligent zu werden."
Über Huawei
Huawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von
Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der
Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt
oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen
hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist in 170 Ländern tätig. Huawei hat
sechs Geschäftsbereiche - Connectivity, Computing, Devices (Endgeräte wie
Laptops, Smartphones und Wearables), Automotive, Digital Power, Cloud - und
spricht dabei drei Kundengruppen - Carrier (Netzbetreiber), Enterprises
(Unternehmenskunden) und Consumer (Endverbraucher*innen) an. Über 114.000
Mitarbeiter:innen sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt. Huawei
betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit
Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und
beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet
sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.
