Sachsen und Brandenburg teuerste Bundesländer / Preisunterschied bei Super E10 weniger als fünf Cent (FOTO)

München (ots) - In den beiden Stadtstaaten Berlin und Bremen ist Tanken zurzeit

am günstigsten. Berlin hat dabei den niedrigsten Preis für Super E10, Bremen ist

bei Diesel besonders preiswert. Das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der

Kraftstoffpreise in den 16 deutschen Bundesländern. Am meisten bezahlen müssen

die Autofahrerinnen und Autofahrer für Benzin in Sachsen, Diesel ist in

Brandenburg am teuersten.



Ein Liter Super E10 kostet in Berlin derzeit im Schnitt 1,620 Euro. Damit tankt

man in der Bundeshauptstadt um 4,7 Cent günstiger als in Sachsen, wo der Liter

1,667 Euro kostet. Diesel ist in der Hansestadt Bremen aktuell besonders

preiswert: Hier kostet ein Liter 1,540 Euro, während in Brandenburg im Mittel

1,620 Euro und damit acht Cent mehr fällig werden. Damit stehen zwei

Stadtstaaten an der Spitze der günstigsten Bundesländer. Interessant und

ungewöhnlich dabei ist aber die Tatsache, dass Berlin, das günstigste Bundesland

bei Benzin, bei Diesel mit einem Durchschnittspreis von 1,618 Euro auf dem

zweitteuersten Platz liegt.





Die heutige Auswertung zeigt auch, dass die Kraftstoffpreise in ostdeutschen

Bundesländern oft höher als in anderen Landesteilen sind. So sind bei Benzin

aktuell vier Bundesländer im Osten auf den hinteren und damit teuersten Plätzen

der Tabelle, bei Diesel abgesehen von Berlin ebenso. Ein Grund könnte sein, dass

die Bevölkerungsdichte und damit auch die Versorgung mit Tankstellen in den

großen Flächenländern besonders niedrig ist, was tendenziell höhere Spritpreise

begünstigt, weil es weniger Ausweichmöglichkeiten und Konkurrenz gibt.



Der ADAC empfiehlt den Autofahrern, vor dem Tanken die Kraftstoffpreise zu

vergleichen und gezielt dort tanken, wo es am billigsten ist. Dabei hilft die

Spritpreis-App "ADAC Drive", die stets die aktuellen Kraftstoffpreise an den

mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland anzeigt. Am günstigsten tankt man im

Übrigen abends zwischen 18 und 22 Uhr. ADAC Auswertungen haben gezeigt, dass die

Spritpreise dann bis zu 13 Cent niedriger sind als morgens.



Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei

der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und

den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine

Momentaufnahme vom 18. September 2025, 11 Uhr, dar.



Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter

http://www.adac.de/tanken .



