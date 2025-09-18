Berlin und Bremen beim Tanken am billigsten / Aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise
Sachsen und Brandenburg teuerste Bundesländer / Preisunterschied bei Super E10 weniger als fünf Cent (FOTO)
München (ots) - In den beiden Stadtstaaten Berlin und Bremen ist Tanken zurzeit
am günstigsten. Berlin hat dabei den niedrigsten Preis für Super E10, Bremen ist
bei Diesel besonders preiswert. Das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der
Kraftstoffpreise in den 16 deutschen Bundesländern. Am meisten bezahlen müssen
die Autofahrerinnen und Autofahrer für Benzin in Sachsen, Diesel ist in
Brandenburg am teuersten.
Ein Liter Super E10 kostet in Berlin derzeit im Schnitt 1,620 Euro. Damit tankt
man in der Bundeshauptstadt um 4,7 Cent günstiger als in Sachsen, wo der Liter
1,667 Euro kostet. Diesel ist in der Hansestadt Bremen aktuell besonders
preiswert: Hier kostet ein Liter 1,540 Euro, während in Brandenburg im Mittel
1,620 Euro und damit acht Cent mehr fällig werden. Damit stehen zwei
Stadtstaaten an der Spitze der günstigsten Bundesländer. Interessant und
ungewöhnlich dabei ist aber die Tatsache, dass Berlin, das günstigste Bundesland
bei Benzin, bei Diesel mit einem Durchschnittspreis von 1,618 Euro auf dem
zweitteuersten Platz liegt.
am günstigsten. Berlin hat dabei den niedrigsten Preis für Super E10, Bremen ist
bei Diesel besonders preiswert. Das zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der
Kraftstoffpreise in den 16 deutschen Bundesländern. Am meisten bezahlen müssen
die Autofahrerinnen und Autofahrer für Benzin in Sachsen, Diesel ist in
Brandenburg am teuersten.
Ein Liter Super E10 kostet in Berlin derzeit im Schnitt 1,620 Euro. Damit tankt
man in der Bundeshauptstadt um 4,7 Cent günstiger als in Sachsen, wo der Liter
1,667 Euro kostet. Diesel ist in der Hansestadt Bremen aktuell besonders
preiswert: Hier kostet ein Liter 1,540 Euro, während in Brandenburg im Mittel
1,620 Euro und damit acht Cent mehr fällig werden. Damit stehen zwei
Stadtstaaten an der Spitze der günstigsten Bundesländer. Interessant und
ungewöhnlich dabei ist aber die Tatsache, dass Berlin, das günstigste Bundesland
bei Benzin, bei Diesel mit einem Durchschnittspreis von 1,618 Euro auf dem
zweitteuersten Platz liegt.
Die heutige Auswertung zeigt auch, dass die Kraftstoffpreise in ostdeutschen
Bundesländern oft höher als in anderen Landesteilen sind. So sind bei Benzin
aktuell vier Bundesländer im Osten auf den hinteren und damit teuersten Plätzen
der Tabelle, bei Diesel abgesehen von Berlin ebenso. Ein Grund könnte sein, dass
die Bevölkerungsdichte und damit auch die Versorgung mit Tankstellen in den
großen Flächenländern besonders niedrig ist, was tendenziell höhere Spritpreise
begünstigt, weil es weniger Ausweichmöglichkeiten und Konkurrenz gibt.
Der ADAC empfiehlt den Autofahrern, vor dem Tanken die Kraftstoffpreise zu
vergleichen und gezielt dort tanken, wo es am billigsten ist. Dabei hilft die
Spritpreis-App "ADAC Drive", die stets die aktuellen Kraftstoffpreise an den
mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland anzeigt. Am günstigsten tankt man im
Übrigen abends zwischen 18 und 22 Uhr. ADAC Auswertungen haben gezeigt, dass die
Spritpreise dann bis zu 13 Cent niedriger sind als morgens.
Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei
der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und
den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine
Momentaufnahme vom 18. September 2025, 11 Uhr, dar.
Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter
http://www.adac.de/tanken .
Pressekontakt:
ADAC Kommunikation
T +49 89 76 76 54 95
mailto:aktuell@adac.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6120519
OTS: ADAC
Bundesländern oft höher als in anderen Landesteilen sind. So sind bei Benzin
aktuell vier Bundesländer im Osten auf den hinteren und damit teuersten Plätzen
der Tabelle, bei Diesel abgesehen von Berlin ebenso. Ein Grund könnte sein, dass
die Bevölkerungsdichte und damit auch die Versorgung mit Tankstellen in den
großen Flächenländern besonders niedrig ist, was tendenziell höhere Spritpreise
begünstigt, weil es weniger Ausweichmöglichkeiten und Konkurrenz gibt.
Der ADAC empfiehlt den Autofahrern, vor dem Tanken die Kraftstoffpreise zu
vergleichen und gezielt dort tanken, wo es am billigsten ist. Dabei hilft die
Spritpreis-App "ADAC Drive", die stets die aktuellen Kraftstoffpreise an den
mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland anzeigt. Am günstigsten tankt man im
Übrigen abends zwischen 18 und 22 Uhr. ADAC Auswertungen haben gezeigt, dass die
Spritpreise dann bis zu 13 Cent niedriger sind als morgens.
Für die heutige Untersuchung hat der ADAC die Preisdaten von mehr als 14.000 bei
der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe erfassten Tankstellen ausgewertet und
den 16 Bundesländern zugeordnet. Die ermittelten Preise stellen eine
Momentaufnahme vom 18. September 2025, 11 Uhr, dar.
Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es unter
http://www.adac.de/tanken .
Pressekontakt:
ADAC Kommunikation
T +49 89 76 76 54 95
mailto:aktuell@adac.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/6120519
OTS: ADAC
Autor folgen