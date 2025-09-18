JPMORGAN stuft Meta auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta nach der Hausmesse "Connect" des Facebook-Konzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. Meta habe seine Fortschritte rund das Thema Künstliche Intelligenz (KI) präsentiert, schrieb Doug Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte blieb optimistisch hinsichtlich der Geschäftsmöglichkeiten für KI, darunter Werbung, Nutzung von Messaging-Technologien zur Unternehmenskommunikation und mit KI verknüpfte Geräte./rob/la/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,83 % und einem Kurs von 668EUR auf Tradegate (18. September 2025, 16:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Doug Anmuth
Analysiertes Unternehmen: Meta
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 875
Kursziel alt: 875
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
