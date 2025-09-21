Nvidia und Alphabet sind nur der Anfang: Diese Aktien profitieren vom KI-Boom!

Analysten von Bank of America Securities und Wolfe Research haben zwölf Unternehmen identifiziert, die direkt vom KI-Boom profitieren. "Das Verständnis des Endmarktes für Rechenzentren wird immer wichtiger, angesichts hoher Wachstumsraten und der Dimensionen", schrieb Andrew Obin von der BofA in einem aktuellen Bericht. Diese Einschätzung erscheint fast zu vorsichtig. Der KI-Bedarf treibt Nvidias Umsatz in die Höhe und lässt den Stromverbrauch explodieren.

Die Revolution der Künstlichen Intelligenz an der Börse ist noch lange nicht vorbei. Nvidia dominiert das Feld, während Apple , Microsoft , Amazon , Alphabet , Meta Platforms und Tesla das KI-Branche weiter prägen. Doch auch außerhalb dieser Schwergewichte gibt es zahlreiche Chancen für Anleger.

Rekorde bei Nvidia

Nvidia erzielte im zuletzt berichteten Quartal fast 47 Milliarden US-Dollar Umsatz. Vor zwei Jahren lag die Zahl noch unter 14 Milliarden US-Dollar. Viele der verkauften Chips befinden sich nun in energieintensiven KI-Rechenzentren von Unternehmen wie Amazon, Alphabet und Meta Platforms. Die BofA schätzt, dass der jährliche Strombedarf in den Vereinigten Staaten in den kommenden zehn Jahren um etwa 2,5 Prozent steigen wird, nach nur 0,5 Prozent Wachstum im vorigen Jahrzehnt.

Wer profitiert vom Boom?

Rechenzentren bestehen aus vielen Komponenten, die jeweils von spezialisierten Unternehmen geliefert werden. Kühltechnik kommt von Firmen wie Trane Technologies, Johnson Controls und Carrier, während SPX Technologies Kühl­türme und nVent sowie Schneider Electric Flüssigkeitskühlungen bereitstellen. Netzwerktechnik liefern Arista Networks, Ciena und Cisco Systems, Server stammen von Dell Technologies und HP Enterprise. Stromverteilung und -management decken Eaton, Vertiv und Schneider Electric ab, Notstromlösungen kommen von Cummins und Caterpillar. Ganze Rechenzentren werden von Jacobs Solutions oder AECOM geplant und gebaut, fertige Objekte verwaltet Digital Realty.

Auch Zulieferer wie Amphenol und TE Connectivity sowie Stromerzeuger wie GE Vernova profitieren von der steigenden Nachfrage. Wolfe Research rechnet bis 2029 mit rund 265 Gigawatt neuer Stromerzeugungskapazität, deutlich mehr als die 184 Gigawatt, die im Vorjahr für denselben Zeitraum erwartet wurden. Die BofA geht davon aus, dass die weltweiten Ausgaben für Rechenzentren im Jahr 2025 etwa 506 Milliarden US-Dollar erreichen und damit um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen.

Attraktive Wachstumsaussichten

Analysten sehen für viele dieser Unternehmen noch ein erhebliches Wachstumspotenzial. Die BofA empfiehlt Johnson Controls, Eaton, Vertiv, Dell Technologies, Arista Networks, Ciena, Cisco Systems, Caterpillar, GE Vernova und Digital Realty. Wolfe Research nennt zusätzlich nVent und den Elektrokomponenten-Distributor WESCO.

Die Aktien sind jedoch nicht billig. Die zwölf Firmen werden im Durchschnitt mit dem 35-fachen des geschätzten Gewinns für 2025 gehandelt, während der S&P 500 bei etwa dem 24,5-fachen liegt. Gleichzeitig erwarten Analysten ein durchschnittliches Gewinnwachstum von rund 22 Prozent pro Jahr in den nächsten drei Jahren – etwa doppelt so hoch wie beim breiten Markt.

Die Börse zeigt sich begeistert: Die durchschnittliche "Buy"-Quote für diese Aktien liegt bei 68 Prozent, beim S&P 500 bei rund 55 Prozent. Dennoch gilt Vorsicht: Sollte sich die Ausgabenkurve für Rechenzentren abschwächen, könnten die erwarteten Gewinne etwas geringer ausfallen. Ein erster Blick auf die Aktien ist nur der Anfang. Das Verständnis der zugrunde liegenden Geschäftsmodelle bleibt entscheidend. "Das Verstehen der KI-Auswirkungen ist eine lohnende Aufgabe für Investoren", so Obin.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

