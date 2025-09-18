Devisen
Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1818 US-Dollar
- Euro fällt auf 1,1818 US-Dollar, vorher 1,1837.
- Dollar kostet jetzt 0,8461 Euro, vorher 0,8448.
- EZB legt Referenzkurse für Pfund, Yen, Franken fest.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Donnerstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1818 (Mittwoch: 1,1837) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8461 (0,8448) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86800 (0,86750) britische Pfund, 174,24 (173,28) japanische Yen und 0,9331 (0,9317) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1780 bis 1,1920
Nächste Widerstände: 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1830 | 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Die Aufwärtstendenz zum Wochenstart könnte auch am heutigen Dienstag andauern, wobei zur Wochenmitte mit Blick auf den Fed-Zinsentscheid stärkere Impulse in den Markt kommen dürften.
Mögliche Tagesspanne: 1,1750 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092
Wichtige Unterstützungen: 1,1780 = Vorwochenhoch | 1,1661 = Vorwochentief
EUR/USD Prognosen Update
Mögliche Tagesspanne: 1,1720 bis 1,1820
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,2092