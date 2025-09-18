    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    AKTIE IM FOKUS

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Norma schnellen hoch - Bericht über Spartenverkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Norma verkauft Wassermanagementsparte, Aktien steigen.
    • Kurs im SDax um bis zu 11% auf Jahreshoch gestiegen.
    • Verkaufspreis der Sparte: 850 Millionen Euro, Verhandlungen.
    AKTIE IM FOKUS - Norma schnellen hoch - Bericht über Spartenverkauf
    Foto: NORMA Group

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Meldung über den bevorstehenden Verkauf der Wassermanagementsparte von Norma hat die Aktien des Verbindungstechnikanbieters am Donnerstag angetrieben. Am Nachmittag stiegen sie im Kleinwerte-Index SDax um bis zu elf Prozent auf ein Hoch seit Juni 2024 und standen zuletzt noch 4,2 Prozent bei 17,76 Euro im Plus. Damit bauten sie ihre Kursgewinne im laufenden Jahr auf fast 19 Prozent aus.

    Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass sich Norma in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem US-Unternehmen Advanced Drainage Systems (ADS) befinde. Demnach werde die Sparte für Be- und Entwässerung mit 850 Millionen Euro bewertet, hieß es von mit der Sache vertrauten Personen. Eine Einigung könne bereits in den kommenden Tagen erreicht werden. Norma hatte die Sparte im November vergangenen Jahres zum Verkauf gestellt./niw/jha/

    NORMA Group

    +2,82 %
    +6,72 %
    +2,95 %
    +31,67 %
    +17,02 %
    +30,59 %
    -34,16 %
    -62,04 %
    -16,57 %
    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 16.895 auf Ariva Indikation (18. September 2025, 16:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +6,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 551,22 Mio..

    NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -20,09 %/+36,99 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Norma schnellen hoch - Bericht über Spartenverkauf Eine Meldung über den bevorstehenden Verkauf der Wassermanagementsparte von Norma hat die Aktien des Verbindungstechnikanbieters am Donnerstag angetrieben. Am Nachmittag stiegen sie im Kleinwerte-Index SDax um bis zu elf Prozent auf ein Hoch seit …