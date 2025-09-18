AKTIE IM FOKUS
Norma schnellen hoch - Bericht über Spartenverkauf
- Norma verkauft Wassermanagementsparte, Aktien steigen.
- Kurs im SDax um bis zu 11% auf Jahreshoch gestiegen.
- Verkaufspreis der Sparte: 850 Millionen Euro, Verhandlungen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Meldung über den bevorstehenden Verkauf der Wassermanagementsparte von Norma hat die Aktien des Verbindungstechnikanbieters am Donnerstag angetrieben. Am Nachmittag stiegen sie im Kleinwerte-Index SDax um bis zu elf Prozent auf ein Hoch seit Juni 2024 und standen zuletzt noch 4,2 Prozent bei 17,76 Euro im Plus. Damit bauten sie ihre Kursgewinne im laufenden Jahr auf fast 19 Prozent aus.
Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass sich Norma in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem US-Unternehmen Advanced Drainage Systems (ADS) befinde. Demnach werde die Sparte für Be- und Entwässerung mit 850 Millionen Euro bewertet, hieß es von mit der Sache vertrauten Personen. Eine Einigung könne bereits in den kommenden Tagen erreicht werden. Norma hatte die Sparte im November vergangenen Jahres zum Verkauf gestellt./niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 16.895 auf Ariva Indikation (18. September 2025, 16:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +6,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,95 %.
Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 551,22 Mio..
NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -20,09 %/+36,99 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Morgen gibt es ein virtuelles Anlegerforum mit der IR:
Wenn der liebe Gott = Humpy Trumpy will kriegen wir die Aktie(n) bald viel billiger :lick: