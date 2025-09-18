Norma schnellen hoch - Bericht über Spartenverkauf

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 16.895 auf Ariva Indikation (18. September 2025, 16:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +6,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,95 %.

Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 551,22 Mio..

NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -20,09 %/+36,99 % bedeutet.