Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 18.09.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.09.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Continental
Tagesperformance: -21,64 %
Platz 1
Performance 1M: -23,35 %
Zalando
Tagesperformance: +7,14 %
Platz 2
Performance 1M: +15,18 %
Performance 1M: +15,18 %
SAP
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 3
Performance 1M: -5,34 %
Performance 1M: -5,34 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 4
Performance 1M: +0,04 %
Performance 1M: +0,04 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 5
Performance 1M: +6,15 %
Performance 1M: +6,15 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 6
Performance 1M: -8,50 %
Performance 1M: -8,50 %
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 7
Performance 1M: -9,35 %
