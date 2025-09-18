Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.09.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.09.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +9,01 %
Platz 1
Performance 1M: +22,26 %
AIXTRON
Tagesperformance: +7,96 %
Platz 2
Performance 1M: +0,45 %
SUESS MicroTec
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 3
Performance 1M: +5,52 %
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 4
Performance 1M: -9,84 %
Jenoptik
Tagesperformance: +4,61 %
Platz 5
Performance 1M: -6,82 %
Nemetschek
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 6
Performance 1M: -12,39 %
SAP
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 7
Performance 1M: -5,34 %
Kontron
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 8
Performance 1M: +8,74 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +3,40 %
Platz 9
Performance 1M: +0,04 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 10
Performance 1M: +6,15 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,79 %
Platz 11
Performance 1M: -8,50 %
Bechtle
Tagesperformance: +2,69 %
Platz 12
Performance 1M: -3,71 %
Nagarro
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 13
Performance 1M: -3,89 %
TeamViewer
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 14
Performance 1M: -6,74 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 15
Performance 1M: +8,50 %
