20.000 Teilnehmer in zehn Jahren
Deutsche Flüssiggas Akademie stärkt Sicherheit und Qualität (FOTO)
Berlin (ots) -
- 20.000 Fachkräfte seit 2015 aus- und weitergebildet
- Zehn Jahre erfolgreiches Schulungsangebot in ganz Deutschland
- Mehr Fachkompetenz rund um den Einsatz von Flüssiggas
Die Deutsche Flüssiggas Akademie begrüßt mit Dipl.-Wirt.-Ing. René Kleingoor von
der Propan Rheingas GmbH & Co. KG ihren 20.000. Teilnehmer - und markiert damit
einen weiteren Meilenstein in der Qualifizierung von Fachkräften der
Flüssiggas-Branche. "20.000 Teilnehmer an den Lehrgängen der Deutschen
Flüssiggas Akademie, das bedeutet mehr Sicherheit, mehr Qualität und mehr
Expertise im Umgang mit Flüssiggas-Anlagen", sagt Andreas Stücke,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Verbandes Flüssiggas e. V. (DVFG). "Der große
Zuspruch macht deutlich, wie wichtig die Deutsche Flüssiggas Akademie als
Wissenszentrum für unsere Branche ist."
Die Deutsche Flüssiggas Akademie: Verlässliches Know-how seit zehn Jahren
Seit 2015 bündelt der DVFG sein Schulungsangebot unter dem Dach der Deutschen
Flüssiggas Akademie - und bietet deutschlandweit Aus- und Weiterbildungen an.
Dabei deckt das Lehrangebot das breite Anwendungsspektrum des vielseitigen
Energieträgers ab: von der Wärmeversorgung der eigenen vier Wände bis hin zum
Kochen, Kühlen und Heizen im Wohnmobil oder Wohnwagen. Die Schulungen vermitteln
Fachkräften aktuelles Wissen zur Installation und Prüfung von
Flüssiggas-Anlagen, zu sicherheitstechnischen Regelwerken sowie zu allgemeinen
Energiethemen. "So unterschiedlich die Anforderungen in den verschiedenen
Einsatzbereichen des Energieträgers Flüssiggas sind, so vielseitig sind unsere
Lehrgänge", sagt Christian Steger (csplan), Referent des Lehrgangs, der zur
Prüfung ortsfester Flüssiggas-Behälter und -Rohrleitungen qualifiziert. "Wer an
unseren Schulungen und den regelmäßigen Treffen zum Erfahrungsaustausch
teilnimmt, hält sein Fachwissen verlässlich auf dem aktuellen Stand."
"Austausch mit anderen Experten großer Gewinn"
Für René Kleingoor von der Propan Rheingas GmbH & Co. KG war die Aktualisierung
und Vertiefung seines Fachwissens ein entscheidender Grund, am Lehrgang für
"befähigte Personen" teilzunehmen - allerdings nicht der einzige. "Auch nach
vielen Jahren Erfahrung in der Sicherheitstechnik ist es wichtig, Wissen
regelmäßig aufzufrischen und mit anderen Experten zu diskutieren. Dieser
Austausch ist für mich ein großer Gewinn", betont Kleingoor, der als 20.000.
Teilnehmer der Deutschen Flüssiggas Akademie geehrt wurde. "Die Schulungen sind
für uns bei der Rheingas ein wichtiger Baustein, um Know-how aktuell zu halten
und unseren Kunden dauerhaft qualitativ hochwertige Dienstleistungen anbieten zu
können."
Weitere Informationen zum umfangreichen Schulungsangebot gibt es auf der Website
der Deutschen Flüssiggas Akademie: https://dfga.de/
Energieträger Flüssiggas:
Flüssiggas (LPG) - nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas (LNG, Methan) -
besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem
Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Die
erneuerbaren Varianten sind als biogenes Flüssiggas und künftig als
Dimethylether (rDME) verfügbar. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als
Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich
eingesetzt.
Pressekontakt:
Olaf Hermann
Tel.: 030 / 29 36 71 - 22
Mobil: 0170 / 457 80 72
E-Mail: mailto:presse@dvfg.de
Deutscher Verband Flüssiggas e. V.
