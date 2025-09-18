Deutsche Flüssiggas Akademie stärkt Sicherheit und Qualität (FOTO)

Berlin (ots) -



- 20.000 Fachkräfte seit 2015 aus- und weitergebildet

- Zehn Jahre erfolgreiches Schulungsangebot in ganz Deutschland

- Mehr Fachkompetenz rund um den Einsatz von Flüssiggas



Die Deutsche Flüssiggas Akademie begrüßt mit Dipl.-Wirt.-Ing. René Kleingoor von

der Propan Rheingas GmbH & Co. KG ihren 20.000. Teilnehmer - und markiert damit

einen weiteren Meilenstein in der Qualifizierung von Fachkräften der

Flüssiggas-Branche. "20.000 Teilnehmer an den Lehrgängen der Deutschen

Flüssiggas Akademie, das bedeutet mehr Sicherheit, mehr Qualität und mehr

Expertise im Umgang mit Flüssiggas-Anlagen", sagt Andreas Stücke,

Hauptgeschäftsführer des Deutschen Verbandes Flüssiggas e. V. (DVFG). "Der große

Zuspruch macht deutlich, wie wichtig die Deutsche Flüssiggas Akademie als

Wissenszentrum für unsere Branche ist."









Seit 2015 bündelt der DVFG sein Schulungsangebot unter dem Dach der Deutschen

Flüssiggas Akademie - und bietet deutschlandweit Aus- und Weiterbildungen an.

Dabei deckt das Lehrangebot das breite Anwendungsspektrum des vielseitigen

Energieträgers ab: von der Wärmeversorgung der eigenen vier Wände bis hin zum

Kochen, Kühlen und Heizen im Wohnmobil oder Wohnwagen. Die Schulungen vermitteln

Fachkräften aktuelles Wissen zur Installation und Prüfung von

Flüssiggas-Anlagen, zu sicherheitstechnischen Regelwerken sowie zu allgemeinen

Energiethemen. "So unterschiedlich die Anforderungen in den verschiedenen

Einsatzbereichen des Energieträgers Flüssiggas sind, so vielseitig sind unsere

Lehrgänge", sagt Christian Steger (csplan), Referent des Lehrgangs, der zur

Prüfung ortsfester Flüssiggas-Behälter und -Rohrleitungen qualifiziert. "Wer an

unseren Schulungen und den regelmäßigen Treffen zum Erfahrungsaustausch

teilnimmt, hält sein Fachwissen verlässlich auf dem aktuellen Stand."



"Austausch mit anderen Experten großer Gewinn"



Für René Kleingoor von der Propan Rheingas GmbH & Co. KG war die Aktualisierung

und Vertiefung seines Fachwissens ein entscheidender Grund, am Lehrgang für

"befähigte Personen" teilzunehmen - allerdings nicht der einzige. "Auch nach

vielen Jahren Erfahrung in der Sicherheitstechnik ist es wichtig, Wissen

regelmäßig aufzufrischen und mit anderen Experten zu diskutieren. Dieser

Austausch ist für mich ein großer Gewinn", betont Kleingoor, der als 20.000.

Teilnehmer der Deutschen Flüssiggas Akademie geehrt wurde. "Die Schulungen sind

für uns bei der Rheingas ein wichtiger Baustein, um Know-how aktuell zu halten

und unseren Kunden dauerhaft qualitativ hochwertige Dienstleistungen anbieten zu

können."



Weitere Informationen zum umfangreichen Schulungsangebot gibt es auf der Website

der Deutschen Flüssiggas Akademie: https://dfga.de/



Energieträger Flüssiggas:



Flüssiggas (LPG) - nicht zu verwechseln mit verflüssigtem

besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem

Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Die

erneuerbaren Varianten sind als biogenes Flüssiggas und künftig als

Dimethylether (rDME) verfügbar. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als

Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich

eingesetzt.



Pressekontakt:



Olaf Hermann

Tel.: 030 / 29 36 71 - 22

Mobil: 0170 / 457 80 72

E-Mail: mailto:presse@dvfg.de

Deutscher Verband Flüssiggas e. V.



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112641/6120529

OTS: Deutscher Verband Flüssiggas e.V.







