    20.000 Teilnehmer in zehn Jahren

    Deutsche Flüssiggas Akademie stärkt Sicherheit und Qualität (FOTO)

    Berlin (ots) -

    - 20.000 Fachkräfte seit 2015 aus- und weitergebildet
    - Zehn Jahre erfolgreiches Schulungsangebot in ganz Deutschland
    - Mehr Fachkompetenz rund um den Einsatz von Flüssiggas

    Die Deutsche Flüssiggas Akademie begrüßt mit Dipl.-Wirt.-Ing. René Kleingoor von
    der Propan Rheingas GmbH & Co. KG ihren 20.000. Teilnehmer - und markiert damit
    einen weiteren Meilenstein in der Qualifizierung von Fachkräften der
    Flüssiggas-Branche. "20.000 Teilnehmer an den Lehrgängen der Deutschen
    Flüssiggas Akademie, das bedeutet mehr Sicherheit, mehr Qualität und mehr
    Expertise im Umgang mit Flüssiggas-Anlagen", sagt Andreas Stücke,
    Hauptgeschäftsführer des Deutschen Verbandes Flüssiggas e. V. (DVFG). "Der große
    Zuspruch macht deutlich, wie wichtig die Deutsche Flüssiggas Akademie als
    Wissenszentrum für unsere Branche ist."

    Die Deutsche Flüssiggas Akademie: Verlässliches Know-how seit zehn Jahren

    Seit 2015 bündelt der DVFG sein Schulungsangebot unter dem Dach der Deutschen
    Flüssiggas Akademie - und bietet deutschlandweit Aus- und Weiterbildungen an.
    Dabei deckt das Lehrangebot das breite Anwendungsspektrum des vielseitigen
    Energieträgers ab: von der Wärmeversorgung der eigenen vier Wände bis hin zum
    Kochen, Kühlen und Heizen im Wohnmobil oder Wohnwagen. Die Schulungen vermitteln
    Fachkräften aktuelles Wissen zur Installation und Prüfung von
    Flüssiggas-Anlagen, zu sicherheitstechnischen Regelwerken sowie zu allgemeinen
    Energiethemen. "So unterschiedlich die Anforderungen in den verschiedenen
    Einsatzbereichen des Energieträgers Flüssiggas sind, so vielseitig sind unsere
    Lehrgänge", sagt Christian Steger (csplan), Referent des Lehrgangs, der zur
    Prüfung ortsfester Flüssiggas-Behälter und -Rohrleitungen qualifiziert. "Wer an
    unseren Schulungen und den regelmäßigen Treffen zum Erfahrungsaustausch
    teilnimmt, hält sein Fachwissen verlässlich auf dem aktuellen Stand."

    "Austausch mit anderen Experten großer Gewinn"

    Für René Kleingoor von der Propan Rheingas GmbH & Co. KG war die Aktualisierung
    und Vertiefung seines Fachwissens ein entscheidender Grund, am Lehrgang für
    "befähigte Personen" teilzunehmen - allerdings nicht der einzige. "Auch nach
    vielen Jahren Erfahrung in der Sicherheitstechnik ist es wichtig, Wissen
    regelmäßig aufzufrischen und mit anderen Experten zu diskutieren. Dieser
    Austausch ist für mich ein großer Gewinn", betont Kleingoor, der als 20.000.
    Teilnehmer der Deutschen Flüssiggas Akademie geehrt wurde. "Die Schulungen sind
    für uns bei der Rheingas ein wichtiger Baustein, um Know-how aktuell zu halten
    und unseren Kunden dauerhaft qualitativ hochwertige Dienstleistungen anbieten zu
    können."

    Weitere Informationen zum umfangreichen Schulungsangebot gibt es auf der Website
    der Deutschen Flüssiggas Akademie: https://dfga.de/

    Energieträger Flüssiggas:

    Flüssiggas (LPG) - nicht zu verwechseln mit verflüssigtem Erdgas (LNG, Methan) -
    besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits unter geringem
    Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Die
    erneuerbaren Varianten sind als biogenes Flüssiggas und künftig als
    Dimethylether (rDME) verfügbar. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als
    Kraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich
    eingesetzt.

    Pressekontakt:

    Olaf Hermann
    Tel.: 030 / 29 36 71 - 22
    Mobil: 0170 / 457 80 72
    E-Mail: mailto:presse@dvfg.de
    Deutscher Verband Flüssiggas e. V.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112641/6120529
    OTS: Deutscher Verband Flüssiggas e.V.




