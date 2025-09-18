Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 18.09.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.09.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
ASML Holding
Tagesperformance: +7,26 %
Tagesperformance: +7,26 %
Platz 1
Performance 1M: +19,19 %
Performance 1M: +19,19 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +5,65 %
Tagesperformance: +5,65 %
Platz 2
Performance 1M: +1,65 %
Performance 1M: +1,65 %
SAP
Tagesperformance: +3,69 %
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 3
Performance 1M: -5,34 %
Performance 1M: -5,34 %
Stellantis
Tagesperformance: +3,36 %
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 4
Performance 1M: -1,09 %
Performance 1M: -1,09 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,82 %
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 5
Performance 1M: -8,50 %
Performance 1M: -8,50 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: +2,49 %
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 6
Performance 1M: +2,14 %
Performance 1M: +2,14 %
Nokia
Tagesperformance: +2,43 %
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 7
Performance 1M: +9,66 %
Performance 1M: +9,66 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 8
Performance 1M: +8,44 %
Performance 1M: +8,44 %
Ferrari
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 9
Performance 1M: +2,76 %
Performance 1M: +2,76 %
Hermes International
Tagesperformance: +2,05 %
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 10
Performance 1M: +4,28 %
Performance 1M: +4,28 %
Schneider Electric
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 11
Performance 1M: +4,65 %
Performance 1M: +4,65 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
12 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte