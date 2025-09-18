NORMA Group: Heiße Angebote für Wassermanagement - Deal in Sicht?
Die NORMA Group SE zieht mit ihrem Wassermanagement-Geschäft das Interesse potenzieller Käufer auf sich, während Verhandlungen mit ausgewählten Bietern bereits weit fortgeschritten sind.
- Die NORMA Group SE hat verbindliche Kaufangebote für ihr Wassermanagement-Geschäft erhalten.
- Die Verhandlungen mit einer kleinen Anzahl von Bietern sind fortgeschritten, jedoch noch nicht abgeschlossen.
- Einzelheiten zum Abschluss der Verhandlungen werden von der NORMA Group veröffentlicht.
- Die Mitteilung wurde gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht.
- Der Kontakt für weitere Informationen ist Sebastian Lehmann, Vice President Investor Relations & CSR.
- Die NORMA Group SE ist im SDAX gelistet und hat ihren Sitz in Maintal, Deutschland.
Der Kurs von NORMA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 17,970EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,40 % im
Plus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 17,640EUR das entspricht einem Minus von -1,84 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.947,18PKT (+1,52 %).
+1,53 %
+6,72 %
+2,95 %
+31,67 %
+17,02 %
+30,59 %
-34,16 %
-62,04 %
-17,62 %
