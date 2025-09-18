Europcar veranstaltet E-Xperience für Firmenkunden (FOTO)

Hamburg/ Grevenbroich (ots) - Europcar hat am 16. September 2025 rund 40

Geschäftskunden zur E-Xperience auf das Gelände des ADAC in Grevenbroich

eingeladen. Die Veranstaltung gab Flottenverantwortlichen die Gelegenheit, eine

breite Palette an Elektroautos ausgiebig zu testen und sich mit Experten über

aktuelle Herausforderungen der E-Mobilität auszutauschen.



"Mit unserer 'Europcar E-Xperience' möchten wir Elektromobilität für unsere

B2B-Kunden greifbar machen", sagt Timm Burmeister, Commercial Director bei

Europcar Deutschland. "Die Probefahrten und der Austausch beim Networking helfen

dabei, Lösungen zu finden, die zu jedem Mobilitätsbedarf passen. Wir zeigen,

dass der Umstieg nicht nur machbar, sondern auch mit Spaß verbunden sein kann.

Denn unsere Kunden bestätigen uns: E-Mobilität ist heute nicht mehr nur eine

Frage der Technologie, sondern auch eine von Kultur und Mindset."









Die Teilnehmenden konnten aktuelle E-Modelle von verschiedenen Herstellern -

darunter der Cupra Tavascan, der Hyundai Ioniq 5, der KIA EV9, der Renault 5,

der VW ID.7 sowie Modelle von Skoda - unter realistischen Bedingungen testen.

Von dynamischen Fahrmanövern bis hin zu Fahrübungen auf nasser Strecke wurden

Performance und Sicherheit auf die Probe gestellt. Auch Premiummodelle wie der

Mercedes EQE und ein Lucid-Modell standen zur Verfügung.



Firmenflotten als Motor der E-Mobilität



"Firmenflotten sind ein entscheidender Hebel für den Ausbau der

Elektromobilität. Unser E-Xperience Event, das wir bereits zum dritten Mal

veranstaltet haben, bietet den idealen Rahmen, um das Thema gemeinsam

weiterzuentwickeln", sagt Oliver Schulze, verantwortlich für Public & Industry

Affairs und Elektromobilität bei Europcar Deutschland. "Autovermieter sind

Schaufenster moderner Technologien. Unsere Kunden können verschiedene Modelle

testen, und unsere geschulten Stationsteams beraten gerne. Gemeinsam mit dem

Verband der internationalen Autovermieter (VIA) setzen wir uns zudem politisch

für einen nachhaltigen Transformationsprozess ein."



Joschi Jennermann, CEO von Elli Mobility, einem Anbieter von Energie- und

Ladelösungen, ergänzt: "Unsere aktuelle Flottenumfrage zeigt klar: Viele

Unternehmen wollen in E-Mobilität investieren, doch es fehlt an Know-how und an

geeigneten digitalen Werkzeugen. Genau hier setzen wir an. Eine Flotte muss

heute transparent steuerbar und digital verwaltet sein - nur so lassen sich

Kosten senken und der Umstieg effizient gestalten."



Neben den Testfahrten gab es am Vormittag Fachvorträge, unter anderen von Elli

Mobility, zu zentralen Themen wie politischen Entwicklungen, digitalen Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Fokus auf Praxistests und FachexpertiseDie Teilnehmenden konnten aktuelle E-Modelle von verschiedenen Herstellern -darunter der Cupra Tavascan, der Hyundai Ioniq 5, der KIA EV9, der Renault 5,der VW ID.7 sowie Modelle von Skoda - unter realistischen Bedingungen testen.Von dynamischen Fahrmanövern bis hin zu Fahrübungen auf nasser Strecke wurdenPerformance und Sicherheit auf die Probe gestellt. Auch Premiummodelle wie derMercedes EQE und ein Lucid-Modell standen zur Verfügung.Firmenflotten als Motor der E-Mobilität"Firmenflotten sind ein entscheidender Hebel für den Ausbau derElektromobilität. Unser E-Xperience Event, das wir bereits zum dritten Malveranstaltet haben, bietet den idealen Rahmen, um das Thema gemeinsamweiterzuentwickeln", sagt Oliver Schulze, verantwortlich für Public & IndustryAffairs und Elektromobilität bei Europcar Deutschland. "Autovermieter sindSchaufenster moderner Technologien. Unsere Kunden können verschiedene Modelletesten, und unsere geschulten Stationsteams beraten gerne. Gemeinsam mit demVerband der internationalen Autovermieter (VIA) setzen wir uns zudem politischfür einen nachhaltigen Transformationsprozess ein."Joschi Jennermann, CEO von Elli Mobility, einem Anbieter von Energie- undLadelösungen, ergänzt: "Unsere aktuelle Flottenumfrage zeigt klar: VieleUnternehmen wollen in E-Mobilität investieren, doch es fehlt an Know-how und angeeigneten digitalen Werkzeugen. Genau hier setzen wir an. Eine Flotte mussheute transparent steuerbar und digital verwaltet sein - nur so lassen sichKosten senken und der Umstieg effizient gestalten."Neben den Testfahrten gab es am Vormittag Fachvorträge, unter anderen von ElliMobility, zu zentralen Themen wie politischen Entwicklungen, digitalen