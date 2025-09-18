E-Mobilität im Praxistest
Europcar veranstaltet E-Xperience für Firmenkunden (FOTO)
Hamburg/ Grevenbroich (ots) - Europcar hat am 16. September 2025 rund 40
Geschäftskunden zur E-Xperience auf das Gelände des ADAC in Grevenbroich
eingeladen. Die Veranstaltung gab Flottenverantwortlichen die Gelegenheit, eine
breite Palette an Elektroautos ausgiebig zu testen und sich mit Experten über
aktuelle Herausforderungen der E-Mobilität auszutauschen.
"Mit unserer 'Europcar E-Xperience' möchten wir Elektromobilität für unsere
B2B-Kunden greifbar machen", sagt Timm Burmeister, Commercial Director bei
Europcar Deutschland. "Die Probefahrten und der Austausch beim Networking helfen
dabei, Lösungen zu finden, die zu jedem Mobilitätsbedarf passen. Wir zeigen,
dass der Umstieg nicht nur machbar, sondern auch mit Spaß verbunden sein kann.
Denn unsere Kunden bestätigen uns: E-Mobilität ist heute nicht mehr nur eine
Frage der Technologie, sondern auch eine von Kultur und Mindset."
Fokus auf Praxistests und Fachexpertise
Die Teilnehmenden konnten aktuelle E-Modelle von verschiedenen Herstellern -
darunter der Cupra Tavascan, der Hyundai Ioniq 5, der KIA EV9, der Renault 5,
der VW ID.7 sowie Modelle von Skoda - unter realistischen Bedingungen testen.
Von dynamischen Fahrmanövern bis hin zu Fahrübungen auf nasser Strecke wurden
Performance und Sicherheit auf die Probe gestellt. Auch Premiummodelle wie der
Mercedes EQE und ein Lucid-Modell standen zur Verfügung.
Firmenflotten als Motor der E-Mobilität
"Firmenflotten sind ein entscheidender Hebel für den Ausbau der
Elektromobilität. Unser E-Xperience Event, das wir bereits zum dritten Mal
veranstaltet haben, bietet den idealen Rahmen, um das Thema gemeinsam
weiterzuentwickeln", sagt Oliver Schulze, verantwortlich für Public & Industry
Affairs und Elektromobilität bei Europcar Deutschland. "Autovermieter sind
Schaufenster moderner Technologien. Unsere Kunden können verschiedene Modelle
testen, und unsere geschulten Stationsteams beraten gerne. Gemeinsam mit dem
Verband der internationalen Autovermieter (VIA) setzen wir uns zudem politisch
für einen nachhaltigen Transformationsprozess ein."
Joschi Jennermann, CEO von Elli Mobility, einem Anbieter von Energie- und
Ladelösungen, ergänzt: "Unsere aktuelle Flottenumfrage zeigt klar: Viele
Unternehmen wollen in E-Mobilität investieren, doch es fehlt an Know-how und an
geeigneten digitalen Werkzeugen. Genau hier setzen wir an. Eine Flotte muss
heute transparent steuerbar und digital verwaltet sein - nur so lassen sich
Kosten senken und der Umstieg effizient gestalten."
Neben den Testfahrten gab es am Vormittag Fachvorträge, unter anderen von Elli
Mobility, zu zentralen Themen wie politischen Entwicklungen, digitalen
