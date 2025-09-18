    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    E-Mobilität im Praxistest

    Europcar veranstaltet E-Xperience für Firmenkunden (FOTO)

    Hamburg/ Grevenbroich (ots) - Europcar hat am 16. September 2025 rund 40
    Geschäftskunden zur E-Xperience auf das Gelände des ADAC in Grevenbroich
    eingeladen. Die Veranstaltung gab Flottenverantwortlichen die Gelegenheit, eine
    breite Palette an Elektroautos ausgiebig zu testen und sich mit Experten über
    aktuelle Herausforderungen der E-Mobilität auszutauschen.

    "Mit unserer 'Europcar E-Xperience' möchten wir Elektromobilität für unsere
    B2B-Kunden greifbar machen", sagt Timm Burmeister, Commercial Director bei
    Europcar Deutschland. "Die Probefahrten und der Austausch beim Networking helfen
    dabei, Lösungen zu finden, die zu jedem Mobilitätsbedarf passen. Wir zeigen,
    dass der Umstieg nicht nur machbar, sondern auch mit Spaß verbunden sein kann.
    Denn unsere Kunden bestätigen uns: E-Mobilität ist heute nicht mehr nur eine
    Frage der Technologie, sondern auch eine von Kultur und Mindset."

    Fokus auf Praxistests und Fachexpertise

    Die Teilnehmenden konnten aktuelle E-Modelle von verschiedenen Herstellern -
    darunter der Cupra Tavascan, der Hyundai Ioniq 5, der KIA EV9, der Renault 5,
    der VW ID.7 sowie Modelle von Skoda - unter realistischen Bedingungen testen.
    Von dynamischen Fahrmanövern bis hin zu Fahrübungen auf nasser Strecke wurden
    Performance und Sicherheit auf die Probe gestellt. Auch Premiummodelle wie der
    Mercedes EQE und ein Lucid-Modell standen zur Verfügung.

    Firmenflotten als Motor der E-Mobilität

    "Firmenflotten sind ein entscheidender Hebel für den Ausbau der
    Elektromobilität. Unser E-Xperience Event, das wir bereits zum dritten Mal
    veranstaltet haben, bietet den idealen Rahmen, um das Thema gemeinsam
    weiterzuentwickeln", sagt Oliver Schulze, verantwortlich für Public & Industry
    Affairs und Elektromobilität bei Europcar Deutschland. "Autovermieter sind
    Schaufenster moderner Technologien. Unsere Kunden können verschiedene Modelle
    testen, und unsere geschulten Stationsteams beraten gerne. Gemeinsam mit dem
    Verband der internationalen Autovermieter (VIA) setzen wir uns zudem politisch
    für einen nachhaltigen Transformationsprozess ein."

    Joschi Jennermann, CEO von Elli Mobility, einem Anbieter von Energie- und
    Ladelösungen, ergänzt: "Unsere aktuelle Flottenumfrage zeigt klar: Viele
    Unternehmen wollen in E-Mobilität investieren, doch es fehlt an Know-how und an
    geeigneten digitalen Werkzeugen. Genau hier setzen wir an. Eine Flotte muss
    heute transparent steuerbar und digital verwaltet sein - nur so lassen sich
    Kosten senken und der Umstieg effizient gestalten."

    Neben den Testfahrten gab es am Vormittag Fachvorträge, unter anderen von Elli
    Mobility, zu zentralen Themen wie politischen Entwicklungen, digitalen
