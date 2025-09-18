D-ID übernimmt simpleshow
Neue Plattform für KI-Videos und digitale Menschen (FOTO)
Berlin (ots) - Das kombinierte Unternehmen bedient weltweit über 1.500
Großkunden - darunter Hunderte Fortune-Unternehmen - und bietet fortan die
umfassendste KI-gestützte Plattform für Videoproduktion und
Unternehmenskommunikation.
D-ID, führender Anbieter für die Erstellung digitaler Avatare, hat heute die
Übernahme des KI-Video-Pioniers simpleshow für einen nicht genannten Betrag
bekanntgegeben. Das neue Unternehmen wird unter der Marke D-ID auftreten und
übernimmt sofort eine Spitzenposition in den Märkten für Enterprise-KI-Videos
und interaktive Avatare.
Durch den Zusammenschluss werden die Avatar-Technologie und die
menschenähnlichen interaktiven Agenten von D-ID mit dem branchenführenden
Erklärvideo-Generator von simpleshow vereint. Gemeinsam entsteht eine
umfassendste Plattform für bidirektionale Videokommunikation gezielt für
Unternehmen.
Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der KI-gestützten Videoerstellung betreut
simpleshow bereits heute über 1.500 Unternehmenskunden weltweit - darunter
zahlreiche Fortune-Unternehmen. In Kombination mit der
Echtzeit-Avatar-Technologie von D-ID können Unternehmen künftig digitale
Mitarbeiter in unterschiedlichsten Bereichen einsetzen.
Ob als Vertriebsmitarbeiter, Produktexperte, Trainer, Coach oder
HR-Onboarding-Assistent - Nutzer können interaktive, personalisierte Avatare
erstellen, die Gespräche führen, Aktionen ausführen, Fragen in Echtzeit
beantworten, Rollenspiele durchführen und hyper-personalisierte Inhalte liefern
können. Die Lösung ist skalierbar, mehrsprachig, sicher und lässt sich leicht in
bestehende Arbeitsabläufe integrieren.
"Unsere Vision ist es, die Unternehmenskommunikation menschlicher, skalierbarer
und effizienter zu gestalten", sagt Gil Perry, CEO und Mitbegründer von D-ID.
"Mit der vereinten Technologieplattform und der Bereitstellung fortschrittlicher
KI-Lösungen für die simpleshow-Kunden sind wir gut positioniert, um den Markt
für interaktive digitale Menschen anzuführen."
"Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft stehen gemeinsame Werte - Einfachheit,
Innovation und der klare Fokus auf bessere Unternehmenskommunikation", ergänzt
Karsten Böhrs, CEO von simpleshow. "D-ID und simpleshow passen perfekt zusammen:
Echtzeit-Avatar-Technologie trifft auf einfache Videoerstellung. Gemeinsam
eröffnen wir unseren Kunden völlig neue Möglichkeiten, indem wir intuitives
Storytelling mit der nächsten Generation digitaler Interaktion verbinden."
Auch die Investoren sehen in der Fusion einen entscheidenden Schritt: "Wir haben
