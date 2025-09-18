    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Neue Plattform für KI-Videos und digitale Menschen (FOTO)

    Berlin (ots) - Das kombinierte Unternehmen bedient weltweit über 1.500
    Großkunden - darunter Hunderte Fortune-Unternehmen - und bietet fortan die
    umfassendste KI-gestützte Plattform für Videoproduktion und
    Unternehmenskommunikation.

    D-ID, führender Anbieter für die Erstellung digitaler Avatare, hat heute die
    Übernahme des KI-Video-Pioniers simpleshow für einen nicht genannten Betrag
    bekanntgegeben. Das neue Unternehmen wird unter der Marke D-ID auftreten und
    übernimmt sofort eine Spitzenposition in den Märkten für Enterprise-KI-Videos
    und interaktive Avatare.

    Durch den Zusammenschluss werden die Avatar-Technologie und die
    menschenähnlichen interaktiven Agenten von D-ID mit dem branchenführenden
    Erklärvideo-Generator von simpleshow vereint. Gemeinsam entsteht eine
    umfassendste Plattform für bidirektionale Videokommunikation gezielt für
    Unternehmen.

    Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der KI-gestützten Videoerstellung betreut
    simpleshow bereits heute über 1.500 Unternehmenskunden weltweit - darunter
    zahlreiche Fortune-Unternehmen. In Kombination mit der
    Echtzeit-Avatar-Technologie von D-ID können Unternehmen künftig digitale
    Mitarbeiter in unterschiedlichsten Bereichen einsetzen.

    Ob als Vertriebsmitarbeiter, Produktexperte, Trainer, Coach oder
    HR-Onboarding-Assistent - Nutzer können interaktive, personalisierte Avatare
    erstellen, die Gespräche führen, Aktionen ausführen, Fragen in Echtzeit
    beantworten, Rollenspiele durchführen und hyper-personalisierte Inhalte liefern
    können. Die Lösung ist skalierbar, mehrsprachig, sicher und lässt sich leicht in
    bestehende Arbeitsabläufe integrieren.

    "Unsere Vision ist es, die Unternehmenskommunikation menschlicher, skalierbarer
    und effizienter zu gestalten", sagt Gil Perry, CEO und Mitbegründer von D-ID.
    "Mit der vereinten Technologieplattform und der Bereitstellung fortschrittlicher
    KI-Lösungen für die simpleshow-Kunden sind wir gut positioniert, um den Markt
    für interaktive digitale Menschen anzuführen."

    "Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft stehen gemeinsame Werte - Einfachheit,
    Innovation und der klare Fokus auf bessere Unternehmenskommunikation", ergänzt
    Karsten Böhrs, CEO von simpleshow. "D-ID und simpleshow passen perfekt zusammen:
    Echtzeit-Avatar-Technologie trifft auf einfache Videoerstellung. Gemeinsam
    eröffnen wir unseren Kunden völlig neue Möglichkeiten, indem wir intuitives
    Storytelling mit der nächsten Generation digitaler Interaktion verbinden."

    Auch die Investoren sehen in der Fusion einen entscheidenden Schritt: "Wir haben
