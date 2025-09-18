Neue Plattform für KI-Videos und digitale Menschen (FOTO)

Berlin (ots) - Das kombinierte Unternehmen bedient weltweit über 1.500

Großkunden - darunter Hunderte Fortune-Unternehmen - und bietet fortan die

umfassendste KI-gestützte Plattform für Videoproduktion und

Unternehmenskommunikation.



D-ID, führender Anbieter für die Erstellung digitaler Avatare, hat heute die

Übernahme des KI-Video-Pioniers simpleshow für einen nicht genannten Betrag

bekanntgegeben. Das neue Unternehmen wird unter der Marke D-ID auftreten und

übernimmt sofort eine Spitzenposition in den Märkten für Enterprise-KI-Videos

und interaktive Avatare.





Durch den Zusammenschluss werden die Avatar-Technologie und diemenschenähnlichen interaktiven Agenten von D-ID mit dem branchenführendenErklärvideo-Generator von simpleshow vereint. Gemeinsam entsteht eineumfassendste Plattform für bidirektionale Videokommunikation gezielt fürUnternehmen.Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der KI-gestützten Videoerstellung betreutsimpleshow bereits heute über 1.500 Unternehmenskunden weltweit - darunterzahlreiche Fortune-Unternehmen. In Kombination mit derEchtzeit-Avatar-Technologie von D-ID können Unternehmen künftig digitaleMitarbeiter in unterschiedlichsten Bereichen einsetzen.Ob als Vertriebsmitarbeiter, Produktexperte, Trainer, Coach oderHR-Onboarding-Assistent - Nutzer können interaktive, personalisierte Avatareerstellen, die Gespräche führen, Aktionen ausführen, Fragen in Echtzeitbeantworten, Rollenspiele durchführen und hyper-personalisierte Inhalte liefernkönnen. Die Lösung ist skalierbar, mehrsprachig, sicher und lässt sich leicht inbestehende Arbeitsabläufe integrieren."Unsere Vision ist es, die Unternehmenskommunikation menschlicher, skalierbarerund effizienter zu gestalten", sagt Gil Perry, CEO und Mitbegründer von D-ID."Mit der vereinten Technologieplattform und der Bereitstellung fortschrittlicherKI-Lösungen für die simpleshow-Kunden sind wir gut positioniert, um den Marktfür interaktive digitale Menschen anzuführen.""Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft stehen gemeinsame Werte - Einfachheit,Innovation und der klare Fokus auf bessere Unternehmenskommunikation", ergänztKarsten Böhrs, CEO von simpleshow. "D-ID und simpleshow passen perfekt zusammen:Echtzeit-Avatar-Technologie trifft auf einfache Videoerstellung. Gemeinsameröffnen wir unseren Kunden völlig neue Möglichkeiten, indem wir intuitivesStorytelling mit der nächsten Generation digitaler Interaktion verbinden."Auch die Investoren sehen in der Fusion einen entscheidenden Schritt: "Wir haben