Steigende Investitionen beleben Gold- und Silberexplorer

Die Bergbauinvestitionen in Peru steigen deutlich, die Exporterlöse ebenfalls: Die gut gefüllte Projektpipeline spricht für eine Fortsetzung des Aufschwungs. Eine ganze Reihe von Metallexplorern hat in den vergangenen Monaten substanzielle Fortschritte vermeldet.

Der Edelmetallexplorer Magma Silver (ISIN: CA5589221004, WKN: A411DV) plant für das vierte Quartal 2025 ein Bohrprogramm auf seinem Silber-Gold-Projekt Niñobamba in Peru. Der Schwerpunkt liegt auf den Lagerstätten Jorimina und Randypata.

Hier hatte in der Vergangenheit bereits Newmont exploriert: 3.536 Gesteinsproben, 2.988 Schlitzproben, magnetische Bodenuntersuchungen sowie Bohrungen und Analysen über 4.377 Meter (Jorimina) und 3.504 Meter (Randypata) gehen auf das Konto des Bergbauriesen. Die damaligen Ergebnisse lassen auf großes Potenzial hoffen.

Magma Silver: Proben übertreffen Historie – Bohrstart rückt näher

Magma Silver hat nun Resultate aus seinem Phase-1-Arbeitsprogramm auf Jorimina und Randypata vorgelegt. Demnach bestätigten und übertrafen die Proben die historischen Newmont-Ergebnisse. In vier alten Grubenbauen nördlich von Jorimina Central ergaben fünf Proben im Schnitt 5,32 g/t Gold und 4,812 oz/mt Silber; die Spannweite reichte bis 14,56 g/t Gold und 10,594 oz/mt Silber. Insgesamt wurden 75 Proben erhoben, die in einem unabhängigen Labor analysiert wurden. Die Phase 2 ist bereits angelaufen und fokussiert u. a. eine 2 km lange, bislang ungetestete Silberanomalie auf Randypata.

Jorimina und Randypata - historische Arbeiten von Newmont – Quelle: Magma Silver

Bedeutende Silber- und Goldzonen übersehen?

Das historische Bohrprogramm bestand aus weit auseinander liegenden Diamantbohrungen. Magma Silver ist der Ansicht, dass die Arbeiten von Newmont weiterverfolgt werden sollten, da möglicherweise bedeutende mineralisierte Silber- und Goldzonen übersehen wurden. Um die Art und Ausrichtung der mineralisierten Zone besser zu verstehen, sind laut dem Unternehmen engere Bohrabstände erforderlich. Die aussichtsreiche Silberzone Randypata etwa weise eine 2 km lange Silberanomalie auf, die noch nie bebohrt worden sei.