Franken auf Höchststand seit Eurokrise – Wann schreitet die SNB ein?

Ein solches Szenario – geprägt von politischen Spannungen, wie der Handelskriegspolitik von US-Präsident Donald Trump – fördert die Nachfrage nach dem Schweizer Franken, der als "sicherer Hafen" gilt. Aktuell tun die USA auch wirklich alles, um die eigene Währung abzuwerten (Zölle, Streitigkeiten mit anderen Ländern, Bedrohung der Unabhängigkeit der Fed und Jerome Powell).

Der Schweizer Franken hat kürzlich die Marke von 0,79 US-Dollar überschritten und sich damit auf dem höchsten Stand seit der Eurokrise positioniert. Diese Stärke der Devise zieht aufgrund ihrer sicheren Herkunft zahlreiche Investoren an, vor allem in einem Umfeld geopolitischer Unsicherheit und globaler Marktschwankungen.

Unterstützend für den Franken kam die politische Lage in Japan und die anhaltende Inflation in Europa hinzu. Vor diesem Hintergrund hat die Schweizer Devise in diesem Jahr unter den sieben wichtigsten Weltwährungen gegenüber dem Greenback die beste Performance erzielt. Für die Schweizerische Nationalbank (SNB) bleibt die Situation allerdings herausfordernd.

Unter der Leitung von Martin Schlegel verfolgt die Notenbank mittlerweile einen neuen, weitaus gemäßigteren Ansatz in der Handhabung der Stärke des Frankens als in der Vergangenheit. Während sie früher massiv auf den Devisenmärkten intervenierte und den Franken mit extrem niedrigen Zinssätzen von -0,75 Prozent künstlich drückte, ist es eher still geworden.

Die SNB scheint nun eher eine Strategie zu verfolgen, die auf geordneten Bewegungen basiert, ohne jedoch zu sehr auf spezifische Zielniveaus zu fokussieren. Schlegel, der die Notenbank seit fast einem Jahr leitet, erklärte kürzlich, dass die SNB weniger besorgt über die Stärke des Frankens sei als in der Vergangenheit – eine deutliche Abkehr von den früheren Aussagen, dass der Franken überbewertet sei.

Der Rückgang der Interventionen könnte sich auch aus der wachsenden Sorge um die politische und wirtschaftliche Stabilität in anderen Ländern erklären. Die Schwäche des US-Dollars, insbesondere im Kontext von Handelsstreitigkeiten und US-Zöllen, fördert die Suche nach einer stabileren Währung wie dem Franken.

Die globale geopolitische Lage bleibt angespannt, und der US-Dollar bleibt eine Schwachstelle für viele Investoren. In diesem unsicheren Umfeld hat der Schweizer Franken das Potenzial, weiterhin als bevorzugte Zufluchtswährung zu glänzen. Besonders nach der Entscheidung der US-Notenbank, die Zinsen zu senken, hat der Franken gegenüber dem Greenback zugelegt.

Die anhaltenden Unsicherheiten in Europa und die weltweite Rezessionserwartung begünstigen den Franken, der von seiner stabilen Wirtschaftsstruktur und den niedrigen Inflationsraten profitiert. So ist die Inflation in der Schweiz weiterhin im moderaten Bereich und bewegt sich auf Jahresbasis bei nur 0,2 Prozent.

Obwohl die SNB in ihrer Strategie zurückhaltender ist und das Überbewertungsnarrativ weniger betont, könnte die anhaltende Stärke des Franken dennoch langfristig problematisch für die Wirtschaft des Landes werden. Ein starker Franken könnte insbesondere die Exporte belasten und den internationalen Handel erschweren, da Schweizer Produkte im Vergleich zu den Konkurrenten aus anderen Ländern teurer werden. Diese Belastung könnte die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz in globalen Märkten erheblich beeinträchtigen.

Der Franken ist derzeit nur noch minimal von seinem Höchststand zum US-Dollar entfernt, den er im August 2011, während der Eurokrise, erreicht hat – auf Schlusskursbasis waren es damals etwa 0,78 Franken je Dollar. Um die wirtschaftlichen Auswirkungen der starken Aufwertung zu dämpfen, reagierte die SNB damals mit der Einführung des "Frankendeckels" und setzte eine Aufwertungsgrenze zum Euro. Auch wenn diese Politik mittlerweile Geschichte ist, stellt sich die Frage, wie lange die SNB der Frankenstärke noch zusehen kann, ohne einzugreifen.

Auch wenn kein neuer Frankendeckel kommt, ist es aktuell nur noch eine Frage der Zeit, bevor die SNB zu negativen Zinsen und behutsamen Interventionen auf den Devisenmärkten zurückkehren muss, um die Wirtschaft vor den schädlichen Auswirkungen einer immens starken Währung zu schützen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion