    Norma bestätigt Angebote für Wassermanagement-Geschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Norma erhält Kaufangebote für Wassermanagement-Geschäft.
    • Verhandlungen mit mehreren Bietern laufen, noch nicht abgeschlossen.
    • Aktie stieg um bis zu 11 Prozent, aktuell +5 Prozent.
    Foto: NORMA Group

    MAINTAL (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter Norma hat verbindliche Kaufangebote zur Übernahme seines Wassermanagement-Geschäfts erhalten. Das bestätigte das Unternehmen am Donnerstag in Maintal. Norma befinde sich mit einer kleinen Anzahl der Bieter in fortgeschrittenen, nicht exklusiven Verhandlungen. Die Verhandlungen seien noch nicht zu einem Abschluss gekommen, hieß es. Mit Abschluss der Verhandlungen werde die Gesellschaft Einzelheiten veröffentlichen.

    Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Gespräche berichtet. Die im Kleinwerte-Index SDax notierte Aktie war daraufhin um bis zu elf Prozent in die Höhe geschnellt und liegt aktuell noch gut 5 Prozent im Plus. Norma arbeitet derzeit an einem strategischen Umbau und hat das Geschäft zum Verkauf gestellt./nas/jha/

    NORMA Group

    +2,82 %
    +6,72 %
    +2,95 %
    +31,67 %
    +17,02 %
    +30,59 %
    -34,16 %
    -62,04 %
    -16,57 %
    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

    Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 16.895 auf Ariva Indikation (18. September 2025, 16:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +6,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 551,22 Mio..

    NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -20,09 %/+36,99 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
