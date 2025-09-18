Norma bestätigt Angebote für Wassermanagement-Geschäft
- Norma erhält Kaufangebote für Wassermanagement-Geschäft.
- Verhandlungen mit mehreren Bietern laufen, noch nicht abgeschlossen.
- Aktie stieg um bis zu 11 Prozent, aktuell +5 Prozent.
MAINTAL (dpa-AFX) - Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter Norma hat verbindliche Kaufangebote zur Übernahme seines Wassermanagement-Geschäfts erhalten. Das bestätigte das Unternehmen am Donnerstag in Maintal. Norma befinde sich mit einer kleinen Anzahl der Bieter in fortgeschrittenen, nicht exklusiven Verhandlungen. Die Verhandlungen seien noch nicht zu einem Abschluss gekommen, hieß es. Mit Abschluss der Verhandlungen werde die Gesellschaft Einzelheiten veröffentlichen.
Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Gespräche berichtet. Die im Kleinwerte-Index SDax notierte Aktie war daraufhin um bis zu elf Prozent in die Höhe geschnellt und liegt aktuell noch gut 5 Prozent im Plus. Norma arbeitet derzeit an einem strategischen Umbau und hat das Geschäft zum Verkauf gestellt./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 16.895 auf Ariva Indikation (18. September 2025, 16:30 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +6,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,95 %.
Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 551,22 Mio..
NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,714EUR. Von den letzten 7 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -20,09 %/+36,99 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NORMA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Morgen gibt es ein virtuelles Anlegerforum mit der IR:
Wenn der liebe Gott = Humpy Trumpy will kriegen wir die Aktie(n) bald viel billiger :lick: