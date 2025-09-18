Die Expopharm gilt als der „Gradmesser" für die europäische Pharma- und Gesundheitsbranche. Als offizielles Mitglied des Bundesverbands der Pharmazeutischen Industrie (BPI) hat inne durch seine „pharmazeutischen" Forschungs- und Produktionsstandards maßgebliche Anerkennung in der Branche erhalten.

DÜSSELDORF, Deutschland, 18. September 2025 /PRNewswire/ -- Das professionelle Kinderernährungsmarke inne aus Deutschland präsentiert sich auf der Expopharm 2025, einer der größten Fachmessen der Pharmabranche in Europa, und stellt seine innovativen Produktlinien sowie neueste wissenschaftliche Erkenntnisse vor.

„Es ist unsere Mission, die Grundlage für eine lebenslange Gesundheit von Kindern weltweit zu schaffen", so Daniela, Leiterin des deutschen Marketingteams von inne. „Die Teilnahme an der Expopharm ist eine umfassende Präsentation unseres wissenschaftlichen Ernährungssystems."

Laut Informationen verfügt inne, gestützt auf seine vier globalen Forschungs- und Entwicklungszentren in Deutschland, China, Australien und den USA, bereits über mehr als 130 internationale Patente. Die von inne entwickelten und produzierten professionellen Kinderernährungsprodukte sind bereits in über 10.000 Apotheken in Deutschland sowie auf führenden Online-Plattformen wie ShopApotheke, Docmorris und Amazon erhältlich.

Aktuell dringen inne-Produkte nicht nur tief in den europäischen Markt ein, sondern werden auch in zahlreiche Länder und Regionen Asiens exportiert. Die Marke hat sich als führende Kraft im globalen Kinderernährungssektor etabliert und demonstriert damit weltweite Ausstrahlungskraft.

Im August 2025 kündigte inne offiziell eine Sponsoring-Partnerschaft mit dem Tischtennisclub Saarbrücken an. Der als Bundesliga-Topteam und regelmäßiger Teilnehmer an der Champions League Europa bekannte Verein hat jüngst weltweit Aufmerksamkeit erregt, indem er den ehemaligen Weltranglistenersten der ITTF und chinesischen Tischtennis-Grand-Slam-Sieger verpflichtete. Die Zusammenarbeit der beiden lokalen Saarbrücker Marken basiert auf dem gemeinsamen Engagement für „Gesundheit", „Spitzenleistung" und „Unterstützung der jungen Generation" und vermittelt Kindern und Jugendlichen weltweit Wärme und Fürsorge.

Bereits eine Reihe früherer gemeinnütziger Projekte hat verdeutlicht, wie konsequent inne seine globale soziale Verantwortung wahrnimmt.Ob der Fokus auf ungleiche Ernährungssituationen von Kindern in den Bergregionen Yunnans (China), die Nährstoffunterstützung für junge Spieler beim deutschen „Waldkicker"-Jugendfußballturnier oder die Bereitstellung von Nahrungs- und Bildungsangeboten für Kinder in Südafrika –inne stützt sich stets auf wissenschaftliche Ernährung, macht den Schutz der Kindergesundheit zur Mission und kommt durch patentierte Technologien sowie klinisch validierte Ergebnisse mehr Kindern weltweit zugute.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2775316/inne_image.jpg

