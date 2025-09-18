    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Volkswagen (VW) Vz Aktie schwach im Handel - 18.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher Verluste von -2,05 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

    Volkswagen (VW) Vz Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.09.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,05 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Volkswagen (VW) Vz-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +11,12 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -3,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,97 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,40 % geändert.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,11 %
    1 Monat -1,33 %
    3 Monate +11,12 %
    1 Jahr +6,13 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle finanzielle Lage von Volkswagen, die stabile Umsätze, aber einen Rückgang des Betriebsergebnisses zeigt. Analysten sehen Kursziele zwischen 110 und 125 € für die kommenden Jahre, während Herausforderungen wie steigende Materialkosten und Margendruck thematisiert werden. Die Aktie wird als potenziell attraktiv für Dividendenanleger betrachtet, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Risiken und des Wettbewerbsdrucks.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Zur Volkswagen (VW) Vz Diskussion

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,11 Mrd.EUR wert.

    UNTERNEHMEN vom 18.09.2025 - 15.15 Uhr


    ROUNDUP: Nvidia steigt mit Milliarden bei Intel ein - Entwicklungs-Partnerschaft SANTA CLARA - Der Chipkonzern Nvidia greift dem kriselnden Chiphersteller Intel unter die Arme. Der KI-Spezialist steigt bei Intel mit einem Aktienpaket im Wert …

    Börsen Update Europa - 18.09. - FTSE Athex 20 stark +3,52 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Mehr als jedes fünfte Nutzfahrzeug fällt beim Tüv durch


    Die Laster fahren länger und werden anfälliger: Mehr als jedes fünfte Nutzfahrzeug ist zuletzt mit "erheblichen" oder sogar "gefährlichen" Mängeln bei der Tüv-Hauptuntersuchung durchgefallen. Das geht aus dem neuen Nutzfahrzeug-Report des …

    Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Volkswagen (VW) Vz

    -1,73 %
    -3,28 %
    -1,25 %
    +11,08 %
    +5,77 %
    -33,85 %
    -33,73 %
    -41,56 %
    +2.043,93 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



