Volkswagen (VW) Vz Aktie schwach im Handel - 18.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,05 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Volkswagen (VW) Vz-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +11,12 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -3,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,97 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,40 % geändert.

Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,11 % 1 Monat -1,33 % 3 Monate +11,12 % 1 Jahr +6,13 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle finanzielle Lage von Volkswagen, die stabile Umsätze, aber einen Rückgang des Betriebsergebnisses zeigt. Analysten sehen Kursziele zwischen 110 und 125 € für die kommenden Jahre, während Herausforderungen wie steigende Materialkosten und Margendruck thematisiert werden. Die Aktie wird als potenziell attraktiv für Dividendenanleger betrachtet, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Risiken und des Wettbewerbsdrucks.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,11 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.