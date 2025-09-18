Yamaha bringt die Extrack-App in den USA und Europa auf den Markt und macht damit das Üben auf Band-Ebene für alle zugänglich
Hamamatsu, Japan (ots/PRNewswire) - Die neue Extrack-App nutzt Stem-Separation
und Akkordanalyse, um es Nutzern zu ermöglichen, zu ihren Lieblingssongs zu
spielen, als wären sie Teil einer Band
die Markteinführung der App für die USA und Europa an. Extrack ist eine
Musik-App für iOS/Android, mit der Nutzer auf ihren Instrumenten üben und zu
ihren Lieblingssongs spielen können, als wären sie Teil einer Band.
Nach dem erfolgreichen Debüt von https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=
Extrack wurde von Musikern für Musiker entwickelt und macht das Lernen, Üben und
Mitspielen mit Songs der eigenen Musikbibliothek einfach und unterhaltsam.
Extrack nutzt eine proprietäre Stem-Separation-Technologie, um automatisch
einzelne Instrumentenstimmen wie Gitarre, Schlagzeug, Bass, Klavier oder auch
Gesang aus den eigenen Audiodateien der Nutzer auf einem mobilen Gerät zu
extrahieren, so dass es möglich ist, die Lautstärke anzupassen, einzelne
Instrumente stummzuschalten oder zu isolieren.
Extrack transkribiert automatisch Akkorde für Gitarre und Klavier und hilft
Nutzern, ihre Lieblingssongs mit Leichtigkeit zu lernen. Es bietet auch eine
Analyse der Songstruktur, die es Nutzern erlaubt, Abschnitte zu wiederholen,
nach Takten zu springen und die Abspielgeschwindigkeit anzupassen.
"Extrack bietet ein neues Maß an Freiheit beim Musizieren und wurde seit seiner
Markteinführung im März von vielen in Japan begrüßt", so Shoji Mita, Senior
General Manager der Music Connect Division. "Bei Yamaha streben wir danach,
musikalische Erlebnisse durch Innovation zu verbessern. Extrack macht das
tägliche Üben noch interessanter und angenehmer. Wir freuen uns, die
Verfügbarkeit auf weitere Länder auszudehnen und damit noch mehr Nutzern die
Möglichkeit zu geben, sich noch intensiver mit ihrer Lieblingsmusik zu
verbinden."
Hauptmerkmale
- Automatische Stem-Separation
- Analyse der Songstruktur
- Akkordanzeige mit Notation, Tabulatur und Akkordtabellen
- Tempokontrolle mit Metronom
Preise und Verfügbarkeit
- Kostenloser Plan: Extraktion von vier Instrumentenstimmen, fünf Songs pro
Monat
- Kostenpflichtiges Abonnement: EUR6,99/Monat, EUR49,99/Jahr, Extraktion von
