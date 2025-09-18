    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Yamaha bringt die Extrack-App in den USA und Europa auf den Markt und macht damit das Üben auf Band-Ebene für alle zugänglich

    Hamamatsu, Japan (ots/PRNewswire) - Die neue Extrack-App nutzt Stem-Separation
    und Akkordanalyse, um es Nutzern zu ermöglichen, zu ihren Lieblingssongs zu
    spielen, als wären sie Teil einer Band

    die Markteinführung der App für die USA und Europa an. Extrack ist eine
    Musik-App für iOS/Android, mit der Nutzer auf ihren Instrumenten üben und zu
    ihren Lieblingssongs spielen können, als wären sie Teil einer Band.

    Extrack wurde von Musikern für Musiker entwickelt und macht das Lernen, Üben und
    Mitspielen mit Songs der eigenen Musikbibliothek einfach und unterhaltsam.
    Extrack nutzt eine proprietäre Stem-Separation-Technologie, um automatisch
    einzelne Instrumentenstimmen wie Gitarre, Schlagzeug, Bass, Klavier oder auch
    Gesang aus den eigenen Audiodateien der Nutzer auf einem mobilen Gerät zu
    extrahieren, so dass es möglich ist, die Lautstärke anzupassen, einzelne
    Instrumente stummzuschalten oder zu isolieren.

    Extrack transkribiert automatisch Akkorde für Gitarre und Klavier und hilft
    Nutzern, ihre Lieblingssongs mit Leichtigkeit zu lernen. Es bietet auch eine
    Analyse der Songstruktur, die es Nutzern erlaubt, Abschnitte zu wiederholen,
    nach Takten zu springen und die Abspielgeschwindigkeit anzupassen.

    "Extrack bietet ein neues Maß an Freiheit beim Musizieren und wurde seit seiner
    Markteinführung im März von vielen in Japan begrüßt", so Shoji Mita, Senior
    General Manager der Music Connect Division. "Bei Yamaha streben wir danach,
    musikalische Erlebnisse durch Innovation zu verbessern. Extrack macht das
    tägliche Üben noch interessanter und angenehmer. Wir freuen uns, die
    Verfügbarkeit auf weitere Länder auszudehnen und damit noch mehr Nutzern die
    Möglichkeit zu geben, sich noch intensiver mit ihrer Lieblingsmusik zu
    verbinden."

    Hauptmerkmale

    - Automatische Stem-Separation
    - Analyse der Songstruktur
    - Akkordanzeige mit Notation, Tabulatur und Akkordtabellen
    - Tempokontrolle mit Metronom

    Preise und Verfügbarkeit

    - Kostenloser Plan: Extraktion von vier Instrumentenstimmen, fünf Songs pro
    Monat
    - Kostenpflichtiges Abonnement: EUR6,99/Monat, EUR49,99/Jahr, Extraktion von
