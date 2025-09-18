Yamaha bringt die Extrack-App in den USA und Europa auf den Markt und macht damit das Üben auf Band-Ebene für alle zugänglich

Hamamatsu, Japan (ots/PRNewswire) - Die neue Extrack-App nutzt Stem-Separation

und Akkordanalyse, um es Nutzern zu ermöglichen, zu ihren Lieblingssongs zu

spielen, als wären sie Teil einer Band



6a%253DExtrack%26a%3DExtrack&a=Extrack in Japan, kündigt die Yamaha Corporation

die Markteinführung der App für die USA und Europa an. Extrack ist eine

Musik-App für iOS/Android, mit der Nutzer auf ihren Instrumenten üben und zu

ihren Lieblingssongs spielen können, als wären sie Teil einer Band.





Extrack wurde von Musikern für Musiker entwickelt und macht das Lernen, Üben undMitspielen mit Songs der eigenen Musikbibliothek einfach und unterhaltsam.Extrack nutzt eine proprietäre Stem-Separation-Technologie, um automatischeinzelne Instrumentenstimmen wie Gitarre, Schlagzeug, Bass, Klavier oder auchGesang aus den eigenen Audiodateien der Nutzer auf einem mobilen Gerät zuextrahieren, so dass es möglich ist, die Lautstärke anzupassen, einzelneInstrumente stummzuschalten oder zu isolieren.Extrack transkribiert automatisch Akkorde für Gitarre und Klavier und hilftNutzern, ihre Lieblingssongs mit Leichtigkeit zu lernen. Es bietet auch eineAnalyse der Songstruktur, die es Nutzern erlaubt, Abschnitte zu wiederholen,nach Takten zu springen und die Abspielgeschwindigkeit anzupassen."Extrack bietet ein neues Maß an Freiheit beim Musizieren und wurde seit seinerMarkteinführung im März von vielen in Japan begrüßt", so Shoji Mita, SeniorGeneral Manager der Music Connect Division. "Bei Yamaha streben wir danach,musikalische Erlebnisse durch Innovation zu verbessern. Extrack macht dastägliche Üben noch interessanter und angenehmer. Wir freuen uns, dieVerfügbarkeit auf weitere Länder auszudehnen und damit noch mehr Nutzern dieMöglichkeit zu geben, sich noch intensiver mit ihrer Lieblingsmusik zuverbinden."Hauptmerkmale- Automatische Stem-Separation- Analyse der Songstruktur- Akkordanzeige mit Notation, Tabulatur und Akkordtabellen- Tempokontrolle mit MetronomPreise und Verfügbarkeit- Kostenloser Plan: Extraktion von vier Instrumentenstimmen, fünf Songs proMonat- Kostenpflichtiges Abonnement: EUR6,99/Monat, EUR49,99/Jahr, Extraktion von