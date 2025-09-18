verbesserte Leistung und Lebenszykluskosten auf dem Weg zur Dieselparität

VANCOUVER, British Columbia, 18. September 2025 /PRNewswire/ -- Ballard Power Systems (NASDAQ: BLDP) (TSX: BLDP) wird FCmove-SC , sein Brennstoffzellenmodul der neuen Generation für den Nahverkehr, auf der Busworld in Brüssel vom 4. bis 9. Oktober 2025 vorstellen. FCmove-SC wurde für den Stadtverkehr entwickelt und baut auf der marktführenden FCmove-Familie von Ballard auf. Die Brennstoffzelle bietet eine höhere Dauerleistung, eine vereinfachte Fahrzeugintegration, eine verbesserte Betriebsleistung und niedrigere Lebenszykluskosten als Teil der Roadmap von Ballard zur Dieselparität.

N Neue Brennstoffzelle für den Antrieb von Stadtbussen – geringere Kosten, einfachere Fahrzeugintegration, intelligentere Flottendienste und mehr Sicherheit

„FCmove-SC ist das neueste Produkt auf der neuen Kernproduktplattform von Ballard, die umfassendere Fortschritte bei der Bewältigung der zentralen Herausforderung der Branche ermöglicht: die Verringerung der Differenz bei den Betriebskosten gegenüber herkömmlichen Dieselsystemen", erklärte Kevin Colbow, Senior-Vizepräsident und Leiter der Technologieabteilung bei Ballard. „Das Brennstoffzellendesign reduziert die Komplexität der Integration für Bushersteller erheblich und verbessert gleichzeitig die Lebenszykluskosten und die Leistung für Verkehrsbetriebe."

FCmove-SC bietet mehrere Verbesserungen für Bushersteller und -betreiber:

30 % Leistungssteigerung des Systems (am Ende der Lebensdauer) bei verbesserter Haltbarkeit, Betriebs- und Froststarttemperaturen sowie höherer Leistungsdichte.

Steigerung der volumetrischen Leistungsdichte um 25 % durch integrierte DC/DC-Verpackung.

25 % höhere maximale Heizungsausgangstemperatur (60 °C → 75 °C), was das Wärmemanagement des Fahrzeugs vereinfacht.

Verringerung der Gesamtzahl der Teile um 40 %.

Geringere Lebenszykluskosten, bessere Leistung

FCmove-SC soll eine Spitzenleistung von mindestens 75 kW erreichen und ist für eine konstante Betriebsleistung und höhere thermische Margen optimiert, um die Effizienz zu verbessern. Diese Eigenschaften tragen zu einem geringeren Kühlbedarf bei und liefern mehr nutzbare Abwärme für die Kabinenheizung – all dies dient der Senkung der Betriebskosten und ermöglicht im Vergleich zu herkömmlichen Dieselsystemen wettbewerbsfähige Gesamtbetriebskosten. Effiziente Subsysteme gewährleisten eine erwartete Lebensdauer von etwa 25.000 Betriebsstunden unter normalen Transit-Betriebszyklen.