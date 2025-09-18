    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Bank AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Bank

    ROUNDUP/Bundesbank-Präsident

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brauchen endlich Tempo bei Reformen

    Für Sie zusammengefasst
    • Tempo bei Reformen in Deutschland und Europa gefordert.
    • Umsetzung von Infrastrukturprojekten muss schneller werden.
    • Mehr Europa nötig, um Herausforderungen gemeinsam zu meistern.
    ROUNDUP/Bundesbank-Präsident - Brauchen endlich Tempo bei Reformen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bundesbank-Präsident Joachim Nagel mahnt zu Tempo bei Reformen in Deutschland und Europa. "Wir müssen aus dem Modus Vivendi der Analyse rauskommen", forderte Nagel bei einer Konferenz der Bundesbank in Frankfurt. "Wir müssen in das Doing kommen. Wir müssen in der Umsetzung viel, viel schneller werden, wir sind in der Umsetzung zu schwach." Das gelte für Deutschland wie für Europa.

    "Es muss was geschehen", betonte Nagel. Sowohl die Kapitalmärkte als auch die Energiemärkte in Europa seien immer noch viel zu stark fragmentiert. "Sie merken: Bei dem Thema werde ich so langsam ungeduldig", sagte der Bundesbank-Präsident. Es gehe darum, die Köpfe zusammenzustecken, enger zusammenzurücken, auch in Europa. Die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen könne nicht weniger Europa sein, "die Antwort ist mehr Europa, um uns schlagkräftiger aufstellen", sagte Nagel.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank AG!
    Short
    32,50€
    Basispreis
    0,22
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    28,75€
    Basispreis
    0,20
    Ask
    × 14,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Bundesregierung hat die Weichen dafür gestellt, dass Deutschland in den nächsten Jahren Milliarden in Infrastruktur und Verteidigung investieren kann. "Das Geld ist da, jetzt muss Deutschland auch zeigen, dass es den Mut hat, mutige Projekte umzusetzen", sagte Nagel. "Wir sollten darüber nachdenken - jetzt, wo es um Geschwindigkeit geht - ob wir für einen bestimmten Teil der Investitionen einen eigenen Rechtsrahmen setzen."

    Allianz-Chef: Schluss mit Versprechen, die man nicht einhalten kann

    Der Vorstandsvorsitzende des Versicherungskonzerns Allianz , Oliver Bäte, appellierte an die Bundesregierung, geplante Vorhaben auch umzusetzen. So fehle zum Beispiel bislang ein klarer Plan, wie die gewaltigen Summen privates Kapital für Investitionen in die Infrastruktur nutzbar gemacht werden sollen.

    Das gilt nach Ansicht von Deutsche-Bank -Chef Christian Sewing auch für die gewaltigen Milliardensummen, die der Staat in den nächsten Jahren zum Beispiel in die Infrastruktur stecken will: "Es ist enorm wichtig, dass wir den Investoren aus dem Ausland und dem Kapitalmarkt zeigen: Hier tut sich was." Nur dann werde es gelingen, weiteres Kapital aus dem Ausland nach Deutschland zu locken.

    Allianz-Chef Bäte mahnte: Der Staat könne nicht dauerhaft mehr Geld ausgeben, als er einnehme. "Ich hoffe, dass die Konservativen jetzt verstanden haben, dass Wahlstimmen ständig kaufen, mit Versprechen, die man nicht einhalten kann, zumindest fürs Erste zu Ende ist. Jetzt müssen wir die Sozialdemokratie überzeugen", sagte der Allianz-Chef./ben/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 346,9 auf Tradegate (18. September 2025, 17:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -0,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 134,27 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 372,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -6,53 %/+23,96 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Bank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Bundesbank-Präsident Brauchen endlich Tempo bei Reformen Bundesbank-Präsident Joachim Nagel mahnt zu Tempo bei Reformen in Deutschland und Europa. "Wir müssen aus dem Modus Vivendi der Analyse rauskommen", forderte Nagel bei einer Konferenz der Bundesbank in Frankfurt. "Wir müssen in das Doing kommen. Wir …