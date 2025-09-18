    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Arbeiten bis zum Limit, Steuern auf Rekordniveau - wie PV-Investments Ärzte gezielt entlasten können (FOTO)

    Rielasingen-Worblingen (ots) - Hohe Einkommen, aber noch höhere Steuerlast - für
    viele Ärztinnen und Ärzte bleibt am Jahresende deutlich weniger übrig, als es
    auf den ersten Blick scheint. Gerade in einem fordernden Berufsalltag wird die
    steuerliche Optimierung oft vernachlässigt. Dabei gibt es legale Wege, gezielt
    gegenzusteuern - zum Beispiel mit Photovoltaik-Investments.

    Wer viel arbeitet, sollte auch strategisch investieren. PV-Anlagen bieten nicht
    nur attraktive Abschreibungen, sondern auch langfristige Einnahmen - und sind
    eine der wenigen Möglichkeiten, aktiv einen Steuereffekt auszulösen, ohne auf
    Lebensqualität zu verzichten. Dieser Beitrag verrät, warum sich PV-Investments
    besonders für Ärzte lohnen und welche steuerlichen Vorteile dabei greifen.

    Hohe Steuerlast - begrenzte Entlastungsmöglichkeiten

    Nur wenige Berufsgruppen werden so regelmäßig mit Rekordsteuerlasten
    konfrontiert wie Ärzte. Die Kombination aus hohem Einkommen und eingeschränkten
    Abzugsmöglichkeiten sorgt dafür, dass ein erheblicher Teil der erwirtschafteten
    Honorare direkt an das Finanzamt fließt. Spitzensteuersätze von 42 oder sogar 45
    Prozent sind keine Seltenheit, hinzu kommen Solidaritätszuschlag, gegebenenfalls
    Kirchensteuer und hohe Vorauszahlungen.

    Viele klassische Kosten rund um die Praxis können steuerlich nicht in
    ausreichendem Umfang geltend gemacht werden. Das führt dazu, dass trotz oft mehr
    als 300.000 Euro Jahreseinkommen am Jahresende deutlich weniger Netto verbleibt
    als zunächst erwartet.

    Gleichzeitig bleiben klassische Anlageformen wie Aktien, ETFs, Immobilien oder
    Rentenversicherungen steuerlich oft wirkungslos. Sie bieten kaum laufende
    Betriebsausgaben, erfordern teils hohe Kapitalbindung und liefern nur selten
    kurzfristige Entlastung. Was fehlt, ist ein Modell, das spürbare steuerliche
    Vorteile schafft und sich sinnvoll in die unternehmerische und private
    Finanzstrategie integrieren lässt.

    Photovoltaik als steueroptimierte Anlagelösung

    Genau an dieser Stelle setzen Photovoltaik-Investments an. Sie ermöglichen es,
    einen steuerlichen Soforteffekt zu erzielen, während gleichzeitig langfristige
    Einnahmen entstehen. Anders als bei vielen Standard-Investments kann bereits im
    Jahr der Investition beziehungsweise im Jahr davor über spezielle
    Abschreibungsmöglichkeiten der Gewinn steuerlich reduziert werden. Dazu zählen
    insbesondere der Investitionsabzugsbetrag, mit dem bis zu 50 Prozent der
    geplanten Investitionssumme bereits vor Umsetzung als Kosten geltend gemacht
    werden können, sowie die Sonderabschreibung von weiteren 20 Prozent im Jahr der
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Arbeiten bis zum Limit, Steuern auf Rekordniveau - wie PV-Investments Ärzte gezielt entlasten können (FOTO) Hohe Einkommen, aber noch höhere Steuerlast - für viele Ärztinnen und Ärzte bleibt am Jahresende deutlich weniger übrig, als es auf den ersten Blick scheint. Gerade in einem fordernden Berufsalltag wird die steuerliche Optimierung oft …