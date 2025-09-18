Globale Sicherheitsbewertungen erreichen Rekordhoch

WASHINGTON, 18.September 2025 /PRNewswire/ -- In einem Jahr, das von beispiellosen globalen Konflikten geprägt war, gaben mehr Menschen an, sich sicher zu fühlen als jemals zuvor. Der Gallup-Bericht 2025 Global Safety Report zeigt, dass 73 % der Erwachsenen weltweit angeben, dass sie sich sicher fühlen, wenn sie nachts alleine zu Fuß unterwegs sind. Dies ist der höchste Wert, der seit Beginn der Beobachtung durch Gallup im Jahr 2006 verzeichnet wurde.

73 % der Erwachsenen fühlen sich sicher, wenn sie nachts allein unterwegs sind; große geschlechtsspezifische und regionale Unterschiede bleiben bestehen

Sicherheitsgewinne in mehreren Regionen

Zuwächse im asiatisch-pazifischen Raum, in Westeuropa, in Lateinamerika und der Karibik sowie in Afrika südlich der Sahara trugen wesentlich zu diesem Anstieg bei. Lateinamerika und die Karibik haben einen Meilenstein erreicht: Zum ersten Mal sagen 50 % der Einwohner, dass sie sich bei nächtlichen Spaziergängen sicher fühlen.

"Selbst inmitten von Konflikten und Ungewissheit bauen Menschen auf der ganzen Welt von Grund auf sicherere Gemeinschaften auf", sagte Jon Clifton, CEO von Gallup. "Diese Ergebnisse zeigen, dass Sicherheit nicht nur die Abwesenheit von Gewalt bedeutet, sondern auch das Vorhandensein von Vertrauen, Institutionen und kollektiver Resilienz.

Singapur ist weltweit führend in Sachen Sicherheit

Singapur liegt weltweit auf Platz 1, was das Sicherheitsempfinden angeht. 98 % der Einwohner geben an, dass sie sich sicher fühlen, wenn sie nachts allein unterwegs sind. Dies ist das 12. Mal, dass Singapur die Liste angeführt hat. Im Gegensatz dazu meldete Südafrika das niedrigste Sicherheitsempfinden der Welt: nur 33 % der Erwachsenen fühlen sich sicher. Die Nachbarländer Lesotho und Botswana folgen mit 34 % dicht dahinter.

Große Unterschiede zwischen den Geschlechtern bleiben bestehen

Auch die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Sicherheitsempfinden sind nach wie vor ausgeprägt. Weltweit geben 67 % der Frauen an, dass sie sich sicher fühlen, wenn sie nachts allein unterwegs sind, gegenüber 78 % der Männer. In mehr als 100 Ländern und Gebieten betrug der geschlechtsspezifische Unterschied im Sicherheitsempfinden mehr als 10 Prozentpunkte. Mehrere Länder mit hohem Einkommen, darunter die USA, Australien und mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wiesen mitunter die größten geschlechtsspezifischen Unterschiede auf, wobei die Unterschiede 26 Punkte oder mehr betrugen.