Eröffnung des Forums zur Zivilisation des Jangtse-Flusses 2025 unter dem Motto „Sharing Wisdom of World Rivers Civilization"

Am 17. September wurde das Forum zur Zivilisation des Jangtse-Flusses 2025 erfolgreich in Chongqing abgehalten. Unter dem Motto „Bridging Rivers and Seas, Sharing Wisdom of Civilizations" („Flüsse und Meere verbinden, Weisheit der Zivilisationen teilen") brachte das Forum renommierte Fach- und Wissenschaftsexperten aus China und dem Ausland zusammen. Teilnehmer diskutierten eingehend über die Erhaltung und das Erbe der Zivilisation des Jangtse-Flusses, die hochwertige Entwicklung des Wirtschaftsgürtels am Jangtse-Fluss sowie das gegenseitige Lernen der großen Flusszivilisationen der Welt. Das Forum diente als Plattform, um neue Ideen anzuregen, umsetzbare Lösungen zu konsolidieren und gemeinsame Anstrengungen zum Schutz des kulturellen Erbes und zur nachhaltigen Entwicklung zu fördern.

Während des Hauptforums hielten acht Experten aufschlussreiche Reden zu Schlüsselthemen wie dem Übergang von der industriellen zur ökologischen Zivilisation, der durch neue, qualitativ hochwertige Produktivkräfte vorangetrieben wird, dem historischen Glanz der Zivilisation am Jangtse-Fluss und den Auswirkungen des zivilisatorischen Austauschs auf frühe Formen der Staatlichkeit. Die Vortragenden hoben die kulturelle Kontinuität hervor, betonten die Vertiefung des Dialogs zwischen Zivilisationen und erörterten Wege zur Förderung einer hochwertigen Entwicklung des Wirtschaftsgürtels des Jangtse-Flusses sowie zur Intensivierung des Austauschs zwischen den Flusszivilisationen weltweit.

Neben dem Hauptforum wurde ein umfangreiches Rahmenprogramm organisiert, darunter das 2025 Longgupo Site Academic Seminar, das World Great Rivers Concert, ein Austausch und eine Ausstellung zum immateriellen Kulturerbe des Jangtse-Flussbeckens, die Sonderausstellung „Von Dunhuang nach Dazu", eine beeindruckende Drohnenvorführung mit dem Titel „New Rhythm of Chongqing" und eine Reihe von kulturellen Erkundungsaktivitäten entlang des Jangtse-Flusses.

Chongqing hat das erste Yangtze River Civilization Forum im Jahr 2023 ins Leben gerufen. Im darauffolgenden Jahr wurde das Forum mit Genehmigung der Zentralregierung zu einer ständigen Veranstaltung auf Provinzebene erhoben und ist damit das einzige Forum seiner Art, das sich mit den Zivilisationen und Kulturen des Jangtse-Flussbeckens befasst. An den ersten beiden Sitzungen nahmen über 200 Experten aus führenden akademischen und kulturellen Einrichtungen im ganzen Land teil. Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen für den Bau des Yangtze River National Cultural Park und für kulturelle Produktionen wurden in konkrete Maßnahmen umgesetzt.

Aufbauend auf dem Erfolg der vorangegangenen Sitzungen hat sich das Forum zu einer hochrangigen akademischen Veranstaltung mit nationalem Einfluss entwickelt, die durch „zentral-lokale Koordination und regionale Zusammenarbeit" gekennzeichnet ist. Die diesjährige Ausgabe zeichnet sich außerdem durch ihre internationale Ausdehnung, hochkarätige Teilnehmer und ein noch vielfältigeres Angebot an Aktivitäten aus.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2775273/Caption_The_Scholars_China_French_Egypt_UK_Brazil_Pakistan_delivered.jpg

