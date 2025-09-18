Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 18.09.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.639,13USD pro Feinunze und notiert damit -0,57 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 41,65USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,06 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,57USD und verzeichnet ein Minus von -0,48 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,36USD und verzeichnet ein Minus von -0,45 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.168,50 USD +0,95 % Platin 1.382,50 USD +0,58 % Kupfer London Rolling 9.962,77 USD -0,16 % Aluminium 2.686,51 PKT -0,57 % Erdgas 2,965 USD -3,51 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -3,51 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 18.09.25, 17:29 Uhr.