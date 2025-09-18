Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 18.09.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.639,13USD pro Feinunze und notiert damit -0,57 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 41,65USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,06 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,57USD und verzeichnet ein Minus von -0,48 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,36USD und verzeichnet ein Minus von -0,45 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.168,50USD
|+0,95 %
|Platin
|1.382,50USD
|+0,58 %
|Kupfer London Rolling
|9.962,77USD
|-0,16 %
|Aluminium
|2.686,51PKT
|-0,57 %
|Erdgas
|2,965USD
|-3,51 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Minus von -3,51 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 18.09.25, 17:29 Uhr.