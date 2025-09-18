Sofort alle Geiseln im Gazastreifen freilassen

LONDON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat erneut die sofortige Freilassung aller Geiseln durch die islamistische Hamas im Gaza-Krieg gefordert. "Ich will, dass die Geiseln sofort freigelassen werden, jetzt sofort", sagte der Republikaner während seines Staatsbesuchs in Großbritannien bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem britischen Premierminister Keir Starmer.

Dies hatte er zuletzt immer wieder gefordert. Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, von denen nach israelischen Informationen noch 20 am Leben sind.