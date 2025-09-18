Warum Qualität im Handwerk die bessere Wahl ist (FOTO)

Hannover (ots) - Ob bei der Badrenovierung, beim Dachausbau oder bei der

Elektroinstallation - immer wieder entscheiden sich Kunden zunächst für das

günstigste Angebot. Doch was im ersten Moment Geld einspart, wird oft

langfristig teuer: Nachbesserungen, Reklamationen und unzufriedene Kunden können

den Ruf ruinieren und den Aufwand in die Höhe treiben.



"Wer Qualität liefert, muss das auch erklären können - mit Fakten, Vergleichen

und Vertrauen", so Alexander Thieme, Gründer der A&M Unternehmerberatung GmbH.

Dieser Beitrag zeigt, wie Handwerker Kundengespräche so führen, dass nicht der

Preis, sondern das Ergebnis im Fokus steht und warum nachhaltige Arbeit sich am

Ende für beide Seiten auszahlt.





Bewusste Auswahl von Materialien und WerkzeugenHandwerker entscheiden sich nicht zufällig für bestimmte Werkzeuge oderMaterialien. Jede Wahl basiert auf Erfahrung: Welche Produkte lassen sich besserverarbeiten, welche Lösungen sind langlebiger, und mit welchen Ergebnissen warenKunden in der Vergangenheit am zufriedensten? Diese Entscheidungen sind dasResultat praktischer Erkenntnisse - sie sichern Qualität, vermeiden Fehler undsparen langfristig Kosten.Dennoch fällt es vielen schwer, diesen fachlichen Hintergrund so darzustellen,dass der Kunde den Vorteil klar erkennt. Häufig bleibt es bei der reintechnischen Begründung, während der konkrete Nutzen für den Auftraggeber imGespräch zu kurz kommt.Kundennutzen sichtbar machen"Kunden interessiert vor allem, welchen Vorteil sie am Ende haben. Genau hiersetzt eine überzeugende Argumentation an", sagt Alexander Thieme. "Es genügtnicht, die handwerkliche Qualität zu betonen - sie muss in einen greifbarenMehrwert übersetzt werden."Ein Beispiel: Teurere Fliesen mögen auf den ersten Blick abschrecken. Doch wennsie doppelt so lange halten wie die günstigere Alternative, relativiert sich derPreis. Rechnet man die Kosten auf die Jahre herunter, wird die hochwertigeFliese zur ökonomischeren Wahl. Zusätzlich sinkt das Risiko von Nacharbeiten undReparaturen, was für den Kunden nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Ärgereinspart.Argumentieren mit Vergleich und TransparenzBesonders wirksam ist es, wenn Handwerker Kunden die Wahlmöglichkeiten offendarlegen. Das bedeutet nicht, minderwertige Produkte grundsätzlichauszuschließen. Vielmehr kann man sie bewusst ins Gespräch einbeziehen, um dieUnterschiede sichtbar zu machen.Der Hinweis "Wir könnten dieses Material verwenden, empfehlen es jedoch nicht,weil es nur halb so lange hält" verdeutlicht, dass nicht der Verkauf, sondern