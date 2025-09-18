    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Überzeugungsarbeit am Kunden

    Warum Qualität im Handwerk die bessere Wahl ist (FOTO)

    Hannover (ots) - Ob bei der Badrenovierung, beim Dachausbau oder bei der
    Elektroinstallation - immer wieder entscheiden sich Kunden zunächst für das
    günstigste Angebot. Doch was im ersten Moment Geld einspart, wird oft
    langfristig teuer: Nachbesserungen, Reklamationen und unzufriedene Kunden können
    den Ruf ruinieren und den Aufwand in die Höhe treiben.

    "Wer Qualität liefert, muss das auch erklären können - mit Fakten, Vergleichen
    und Vertrauen", so Alexander Thieme, Gründer der A&M Unternehmerberatung GmbH.
    Dieser Beitrag zeigt, wie Handwerker Kundengespräche so führen, dass nicht der
    Preis, sondern das Ergebnis im Fokus steht und warum nachhaltige Arbeit sich am
    Ende für beide Seiten auszahlt.

    Bewusste Auswahl von Materialien und Werkzeugen

    Handwerker entscheiden sich nicht zufällig für bestimmte Werkzeuge oder
    Materialien. Jede Wahl basiert auf Erfahrung: Welche Produkte lassen sich besser
    verarbeiten, welche Lösungen sind langlebiger, und mit welchen Ergebnissen waren
    Kunden in der Vergangenheit am zufriedensten? Diese Entscheidungen sind das
    Resultat praktischer Erkenntnisse - sie sichern Qualität, vermeiden Fehler und
    sparen langfristig Kosten.

    Dennoch fällt es vielen schwer, diesen fachlichen Hintergrund so darzustellen,
    dass der Kunde den Vorteil klar erkennt. Häufig bleibt es bei der rein
    technischen Begründung, während der konkrete Nutzen für den Auftraggeber im
    Gespräch zu kurz kommt.

    Kundennutzen sichtbar machen

    "Kunden interessiert vor allem, welchen Vorteil sie am Ende haben. Genau hier
    setzt eine überzeugende Argumentation an", sagt Alexander Thieme. "Es genügt
    nicht, die handwerkliche Qualität zu betonen - sie muss in einen greifbaren
    Mehrwert übersetzt werden."

    Ein Beispiel: Teurere Fliesen mögen auf den ersten Blick abschrecken. Doch wenn
    sie doppelt so lange halten wie die günstigere Alternative, relativiert sich der
    Preis. Rechnet man die Kosten auf die Jahre herunter, wird die hochwertige
    Fliese zur ökonomischeren Wahl. Zusätzlich sinkt das Risiko von Nacharbeiten und
    Reparaturen, was für den Kunden nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Ärger
    einspart.

    Argumentieren mit Vergleich und Transparenz

    Besonders wirksam ist es, wenn Handwerker Kunden die Wahlmöglichkeiten offen
    darlegen. Das bedeutet nicht, minderwertige Produkte grundsätzlich
    auszuschließen. Vielmehr kann man sie bewusst ins Gespräch einbeziehen, um die
    Unterschiede sichtbar zu machen.

    Der Hinweis "Wir könnten dieses Material verwenden, empfehlen es jedoch nicht,
    weil es nur halb so lange hält" verdeutlicht, dass nicht der Verkauf, sondern
