Überzeugungsarbeit am Kunden
Warum Qualität im Handwerk die bessere Wahl ist (FOTO)
Hannover (ots) - Ob bei der Badrenovierung, beim Dachausbau oder bei der
Elektroinstallation - immer wieder entscheiden sich Kunden zunächst für das
günstigste Angebot. Doch was im ersten Moment Geld einspart, wird oft
langfristig teuer: Nachbesserungen, Reklamationen und unzufriedene Kunden können
den Ruf ruinieren und den Aufwand in die Höhe treiben.
"Wer Qualität liefert, muss das auch erklären können - mit Fakten, Vergleichen
und Vertrauen", so Alexander Thieme, Gründer der A&M Unternehmerberatung GmbH.
Dieser Beitrag zeigt, wie Handwerker Kundengespräche so führen, dass nicht der
Preis, sondern das Ergebnis im Fokus steht und warum nachhaltige Arbeit sich am
Ende für beide Seiten auszahlt.
Bewusste Auswahl von Materialien und Werkzeugen
Handwerker entscheiden sich nicht zufällig für bestimmte Werkzeuge oder
Materialien. Jede Wahl basiert auf Erfahrung: Welche Produkte lassen sich besser
verarbeiten, welche Lösungen sind langlebiger, und mit welchen Ergebnissen waren
Kunden in der Vergangenheit am zufriedensten? Diese Entscheidungen sind das
Resultat praktischer Erkenntnisse - sie sichern Qualität, vermeiden Fehler und
sparen langfristig Kosten.
Dennoch fällt es vielen schwer, diesen fachlichen Hintergrund so darzustellen,
dass der Kunde den Vorteil klar erkennt. Häufig bleibt es bei der rein
technischen Begründung, während der konkrete Nutzen für den Auftraggeber im
Gespräch zu kurz kommt.
Kundennutzen sichtbar machen
"Kunden interessiert vor allem, welchen Vorteil sie am Ende haben. Genau hier
setzt eine überzeugende Argumentation an", sagt Alexander Thieme. "Es genügt
nicht, die handwerkliche Qualität zu betonen - sie muss in einen greifbaren
Mehrwert übersetzt werden."
Ein Beispiel: Teurere Fliesen mögen auf den ersten Blick abschrecken. Doch wenn
sie doppelt so lange halten wie die günstigere Alternative, relativiert sich der
Preis. Rechnet man die Kosten auf die Jahre herunter, wird die hochwertige
Fliese zur ökonomischeren Wahl. Zusätzlich sinkt das Risiko von Nacharbeiten und
Reparaturen, was für den Kunden nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Ärger
einspart.
Argumentieren mit Vergleich und Transparenz
Besonders wirksam ist es, wenn Handwerker Kunden die Wahlmöglichkeiten offen
darlegen. Das bedeutet nicht, minderwertige Produkte grundsätzlich
auszuschließen. Vielmehr kann man sie bewusst ins Gespräch einbeziehen, um die
Unterschiede sichtbar zu machen.
Der Hinweis "Wir könnten dieses Material verwenden, empfehlen es jedoch nicht,
weil es nur halb so lange hält" verdeutlicht, dass nicht der Verkauf, sondern
