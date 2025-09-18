JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe in Zusammenarbeit mit Facebook-Mutter Meta drei neue Produkte mit Künstlicher Intelligenz (KI) vorgestellt, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Ambitionen von Meta im Markt rund um Datenbrillen (Smart Glasses) dürfte sich die Partnerschaft mit EssilorLuxottica weiterentwickeln, was die Bewertung stütze./rob/niw/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 274,6EUR auf Tradegate (18. September 2025, 17:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

