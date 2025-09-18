    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe in Zusammenarbeit mit Facebook-Mutter Meta drei neue Produkte mit Künstlicher Intelligenz (KI) vorgestellt, schrieb Julien Dormois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts der Ambitionen von Meta im Markt rund um Datenbrillen (Smart Glasses) dürfte sich die Partnerschaft mit EssilorLuxottica weiterentwickeln, was die Bewertung stütze./rob/niw/jha/

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 274,6EUR auf Tradegate (18. September 2025, 17:28 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst:
    Analysiertes Unternehmen: EssilorLuxottica
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 300
    Kursziel alt: 300
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 300,00, was eine Steigerung von +11,03% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Brillenkonzern habe in Zusammenarbeit mit Facebook-Mutter Meta drei neue Produkte mit Künstlicher Intelligenz (KI) vorgestellt, …