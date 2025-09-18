    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid
    Unternehmen setzen zunehmend auf flexible On-Demand-Dienste - doch steigende Kosten, Komplexität und Governance-Lücken gefährden den gewonnenen Mehrwert (FOTO)

    Berlin (ots) -

    - On-Demand-Technologien wie Public Cloud, Software-as-a-Service (SaaS) und
    Generative KI (Gen AI) sind ein kritischer Wachstumsfaktor - das sagen acht
    von zehn Unternehmen.
    - Ebenso viele kämpfen allerdings mit der Kostenkontrolle: 76 Prozent
    überschreiten ihre Public-Cloud-Budgets (um durchschnittlich zehn Prozent), 68
    Prozent geben mehr als geplant für Gen AI aus, 52 Prozent halten
    Budget-Vorgaben für SaaS nicht ein.

    Unternehmen setzen verstärkt auf On-Demand-Technologien wie Public Cloud,
    Software-as-a-Service (SaaS) und Generative KI (Gen AI). Diese ermöglichen es,
    Innovationen zu skalieren, agiler zu werden und wettbewerbsfähig zu bleiben.
    Allerdings drohen steigende Kosten, Komplexität und Governance-Lücken, die
    Vorteile des Fortschritts zu nivellieren. Das zeigt die neue Studie des
    Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/) Research Institute mit dem Titel "
    The On-Demand tech paradox: balancing speed and spend (https://www.capgemini.com
    /wp-content/uploads/2025/09/Final-Web-Version-Report-Cloud.pdf) ". Angesichts
    der wachsenden Nachfrage nach digitaler Infrastruktur fällt es Unternehmen
    zunehmend schwer, ihre Technologiekosten zu kontrollieren. Grund dafür sind
    unter anderem mangelnde Kostentransparenz, ungenutzte Ressourcen und eine häufig
    fehlende "Cloud-native-Denkweise".

    Unternehmen vollziehen einen Wandel von kapitalintensiven IT-Investitionen hin
    zu flexiblen, verbrauchsabhängigen Modellen und On-Demand-Technologien. Laut der
    Studie wird das IT- und Technologie-Budget weiter steigen. So soll der Anteil
    von On-Demand-Technologien am IT-Budget soll im kommenden Jahr von 29 Prozent
    auf 41 Prozent wachsen. Die Mehrheit der Führungskräfte (77 Prozent) betrachtet
    die Skalierbarkeit und Performance der Cloud als entscheidend für Wachstum und
    Differenzierung, da sie Innovationen beschleunigt, die Markteinführung verkürzt
    und die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Trotz dieser Vorteile fällt es vielen
    Unternehmen schwer, On-Demand-Technologien effizient zu nutzen und gleichzeitig
    die Kosten im Griff zu behalten.

    "On-Demand-Technologien wie Public Cloud, SaaS und Gen AI haben die Art, wie
    Unternehmen funktionieren, grundlegend verändert. Diese Tools bieten immense
    Vorteile, bringen jedoch auch finanzielle Herausforderungen mit sich" , erklärt
    Carolynn Zuther, Managing Director von Cloud Infrastructure Services bei
    Capgemini in Deutschland. "Da sich die Ausgaben für On-Demand-Technologien in
    den nächsten drei bis vier Jahren voraussichtlich verdoppeln werden, müssen
    Unternehmen Wege finden, um Transparenz und Kontrolle über die Kosten zu
