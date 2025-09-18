Unternehmen setzen zunehmend auf flexible On-Demand-Dienste - doch steigende Kosten, Komplexität und Governance-Lücken gefährden den gewonnenen Mehrwert (FOTO)
Berlin (ots) -
- On-Demand-Technologien wie Public Cloud, Software-as-a-Service (SaaS) und
Generative KI (Gen AI) sind ein kritischer Wachstumsfaktor - das sagen acht
von zehn Unternehmen.
- Ebenso viele kämpfen allerdings mit der Kostenkontrolle: 76 Prozent
überschreiten ihre Public-Cloud-Budgets (um durchschnittlich zehn Prozent), 68
Prozent geben mehr als geplant für Gen AI aus, 52 Prozent halten
Budget-Vorgaben für SaaS nicht ein.
Unternehmen setzen verstärkt auf On-Demand-Technologien wie Public Cloud,
Software-as-a-Service (SaaS) und Generative KI (Gen AI). Diese ermöglichen es,
Innovationen zu skalieren, agiler zu werden und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Allerdings drohen steigende Kosten, Komplexität und Governance-Lücken, die
Vorteile des Fortschritts zu nivellieren. Das zeigt die neue Studie des
Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/) Research Institute mit dem Titel "
The On-Demand tech paradox: balancing speed and spend (https://www.capgemini.com
/wp-content/uploads/2025/09/Final-Web-Version-Report-Cloud.pdf) ". Angesichts
der wachsenden Nachfrage nach digitaler Infrastruktur fällt es Unternehmen
zunehmend schwer, ihre Technologiekosten zu kontrollieren. Grund dafür sind
unter anderem mangelnde Kostentransparenz, ungenutzte Ressourcen und eine häufig
fehlende "Cloud-native-Denkweise".
Unternehmen vollziehen einen Wandel von kapitalintensiven IT-Investitionen hin
zu flexiblen, verbrauchsabhängigen Modellen und On-Demand-Technologien. Laut der
Studie wird das IT- und Technologie-Budget weiter steigen. So soll der Anteil
von On-Demand-Technologien am IT-Budget soll im kommenden Jahr von 29 Prozent
auf 41 Prozent wachsen. Die Mehrheit der Führungskräfte (77 Prozent) betrachtet
die Skalierbarkeit und Performance der Cloud als entscheidend für Wachstum und
Differenzierung, da sie Innovationen beschleunigt, die Markteinführung verkürzt
und die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Trotz dieser Vorteile fällt es vielen
Unternehmen schwer, On-Demand-Technologien effizient zu nutzen und gleichzeitig
die Kosten im Griff zu behalten.
"On-Demand-Technologien wie Public Cloud, SaaS und Gen AI haben die Art, wie
Unternehmen funktionieren, grundlegend verändert. Diese Tools bieten immense
Vorteile, bringen jedoch auch finanzielle Herausforderungen mit sich" , erklärt
Carolynn Zuther, Managing Director von Cloud Infrastructure Services bei
Capgemini in Deutschland. "Da sich die Ausgaben für On-Demand-Technologien in
den nächsten drei bis vier Jahren voraussichtlich verdoppeln werden, müssen
Unternehmen Wege finden, um Transparenz und Kontrolle über die Kosten zu
- On-Demand-Technologien wie Public Cloud, Software-as-a-Service (SaaS) und
Generative KI (Gen AI) sind ein kritischer Wachstumsfaktor - das sagen acht
von zehn Unternehmen.
- Ebenso viele kämpfen allerdings mit der Kostenkontrolle: 76 Prozent
überschreiten ihre Public-Cloud-Budgets (um durchschnittlich zehn Prozent), 68
Prozent geben mehr als geplant für Gen AI aus, 52 Prozent halten
Budget-Vorgaben für SaaS nicht ein.
Unternehmen setzen verstärkt auf On-Demand-Technologien wie Public Cloud,
Software-as-a-Service (SaaS) und Generative KI (Gen AI). Diese ermöglichen es,
Innovationen zu skalieren, agiler zu werden und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Allerdings drohen steigende Kosten, Komplexität und Governance-Lücken, die
Vorteile des Fortschritts zu nivellieren. Das zeigt die neue Studie des
Capgemini (https://www.capgemini.com/de-de/) Research Institute mit dem Titel "
The On-Demand tech paradox: balancing speed and spend (https://www.capgemini.com
/wp-content/uploads/2025/09/Final-Web-Version-Report-Cloud.pdf) ". Angesichts
der wachsenden Nachfrage nach digitaler Infrastruktur fällt es Unternehmen
zunehmend schwer, ihre Technologiekosten zu kontrollieren. Grund dafür sind
unter anderem mangelnde Kostentransparenz, ungenutzte Ressourcen und eine häufig
fehlende "Cloud-native-Denkweise".
Unternehmen vollziehen einen Wandel von kapitalintensiven IT-Investitionen hin
zu flexiblen, verbrauchsabhängigen Modellen und On-Demand-Technologien. Laut der
Studie wird das IT- und Technologie-Budget weiter steigen. So soll der Anteil
von On-Demand-Technologien am IT-Budget soll im kommenden Jahr von 29 Prozent
auf 41 Prozent wachsen. Die Mehrheit der Führungskräfte (77 Prozent) betrachtet
die Skalierbarkeit und Performance der Cloud als entscheidend für Wachstum und
Differenzierung, da sie Innovationen beschleunigt, die Markteinführung verkürzt
und die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Trotz dieser Vorteile fällt es vielen
Unternehmen schwer, On-Demand-Technologien effizient zu nutzen und gleichzeitig
die Kosten im Griff zu behalten.
"On-Demand-Technologien wie Public Cloud, SaaS und Gen AI haben die Art, wie
Unternehmen funktionieren, grundlegend verändert. Diese Tools bieten immense
Vorteile, bringen jedoch auch finanzielle Herausforderungen mit sich" , erklärt
Carolynn Zuther, Managing Director von Cloud Infrastructure Services bei
Capgemini in Deutschland. "Da sich die Ausgaben für On-Demand-Technologien in
den nächsten drei bis vier Jahren voraussichtlich verdoppeln werden, müssen
Unternehmen Wege finden, um Transparenz und Kontrolle über die Kosten zu
Autor folgen