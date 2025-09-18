Unternehmen setzen zunehmend auf flexible On-Demand-Dienste - doch steigende Kosten, Komplexität und Governance-Lücken gefährden den gewonnenen Mehrwert (FOTO)

Berlin (ots) -- On-Demand-Technologien wie Public Cloud, Software-as-a-Service (SaaS) undGenerative KI (Gen AI) sind ein kritischer Wachstumsfaktor - das sagen achtvon zehn Unternehmen.- Ebenso viele kämpfen allerdings mit der Kostenkontrolle: 76 Prozentüberschreiten ihre Public-Cloud-Budgets (um durchschnittlich zehn Prozent), 68Prozent geben mehr als geplant für Gen AI aus, 52 Prozent haltenBudget-Vorgaben für SaaS nicht ein.Unternehmen setzen verstärkt auf On-Demand-Technologien wie Public Cloud,Software-as-a-Service (SaaS) und Generative KI (Gen AI). Diese ermöglichen es,Innovationen zu skalieren, agiler zu werden und wettbewerbsfähig zu bleiben.Allerdings drohen steigende Kosten, Komplexität und Governance-Lücken, dieVorteile des Fortschritts zu nivellieren. Das zeigt die neue Studie desCapgemini (https://www.capgemini.com/de-de/) Research Institute mit dem Titel "The On-Demand tech paradox: balancing speed and spend (https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2025/09/Final-Web-Version-Report-Cloud.pdf) ". Angesichtsder wachsenden Nachfrage nach digitaler Infrastruktur fällt es Unternehmenzunehmend schwer, ihre Technologiekosten zu kontrollieren. Grund dafür sindunter anderem mangelnde Kostentransparenz, ungenutzte Ressourcen und eine häufigfehlende "Cloud-native-Denkweise".Unternehmen vollziehen einen Wandel von kapitalintensiven IT-Investitionen hinzu flexiblen, verbrauchsabhängigen Modellen und On-Demand-Technologien. Laut derStudie wird das IT- und Technologie-Budget weiter steigen. So soll der Anteilvon On-Demand-Technologien am IT-Budget soll im kommenden Jahr von 29 Prozentauf 41 Prozent wachsen. Die Mehrheit der Führungskräfte (77 Prozent) betrachtetdie Skalierbarkeit und Performance der Cloud als entscheidend für Wachstum undDifferenzierung, da sie Innovationen beschleunigt, die Markteinführung verkürztund die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Trotz dieser Vorteile fällt es vielenUnternehmen schwer, On-Demand-Technologien effizient zu nutzen und gleichzeitigdie Kosten im Griff zu behalten."On-Demand-Technologien wie Public Cloud, SaaS und Gen AI haben die Art, wieUnternehmen funktionieren, grundlegend verändert. Diese Tools bieten immenseVorteile, bringen jedoch auch finanzielle Herausforderungen mit sich" , erklärtCarolynn Zuther, Managing Director von Cloud Infrastructure Services beiCapgemini in Deutschland. "Da sich die Ausgaben für On-Demand-Technologien inden nächsten drei bis vier Jahren voraussichtlich verdoppeln werden, müssenUnternehmen Wege finden, um Transparenz und Kontrolle über die Kosten zu