Baugewerbe mahnt Tempo an

    Berlin (ots) - Heute hat der Bundestag dem Haushalt für das Jahr 2025 mit großer
    Verzögerung abschließend zugestimmt. Dazu Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer
    Zentralverband Deutsches Baugewerbe:

    "Der Bundestag hat den Bundeshaushalt 2025 beschlossen - inklusive des
    Sondervermögens für Infrastrukturinvestitionen. Das schuldenfinanzierte
    Sondervermögen verpflichtet jetzt zu schnellem Handeln. Die Gelder müssen zügig
    sichtbar werden: in gut geplanten Baustellen für sichere Brücken und Straßen
    sowie im Ausbau unserer Infrastruktur, in Schulen, in Kitas und Wohnungen -
    nicht nur in Haushaltsplänen. Jeder Monat Verzögerung beeinträchtigt die
    Sicherheit unserer Infrastruktur, treibt Kosten hoch, verlängert Staus,
    schmälert die Wettbewerbsfähigkeit und enttäuscht nicht zuletzt die Bürgerinnen
    und Bürger unseres Landes. Deutschland diskutiert zu viel, anstatt zu bauen.

    Das befristete Sondervermögen verpflichtet uns aber nicht nur zur zügigen
    Umsetzung. Wir müssen auch sicherstellen, dass der Anschub nicht verpufft. Wir
    fordern ganz klar: Das Aufrechnen des Sondervermögens gegen den Kernhaushalt
    muss aufhören. Wir müssen länger denken als nur in Legislaturperioden. Das Land
    braucht einen Strukturwandel hin zu Finanzierungskreisläufen mit langfristigen
    Investitionsperspektiven. Es kann nicht sein, dass die Finanzierung für die
    Straße als Hauptlastträger des Verkehrs trotz Sondervermögens dauerhaft
    unterfinanziert bleibt.

    Außerdem sind jetzt schnelle Genehmigungen und Bürokratieabbau entscheidend.
    Alle Kapazitäten von kleinen, mittleren und großen Bauunternehmen müssen genutzt
    und eingesetzt werden.

    Im Wohnungsbau wird die Förderung des EH55-Standards die Bautätigkeit ankurbeln.
    Der Markt zeigt zwar erste Aufwärtstendenzen, ist aber noch nicht gesichert -
    weitere Impulse bleiben dringend nötig, damit ausreichend bezahlbarer Wohnraum
    entsteht."

