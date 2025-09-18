Baugewerbe mahnt Tempo an

Berlin (ots) - Heute hat der Bundestag dem Haushalt für das Jahr 2025 mit großer

Verzögerung abschließend zugestimmt. Dazu Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer

Zentralverband Deutsches Baugewerbe:



"Der Bundestag hat den Bundeshaushalt 2025 beschlossen - inklusive des

Sondervermögens für Infrastrukturinvestitionen. Das schuldenfinanzierte

Sondervermögen verpflichtet jetzt zu schnellem Handeln. Die Gelder müssen zügig

sichtbar werden: in gut geplanten Baustellen für sichere Brücken und Straßen

sowie im Ausbau unserer Infrastruktur, in Schulen, in Kitas und Wohnungen -

nicht nur in Haushaltsplänen. Jeder Monat Verzögerung beeinträchtigt die

Sicherheit unserer Infrastruktur, treibt Kosten hoch, verlängert Staus,

schmälert die Wettbewerbsfähigkeit und enttäuscht nicht zuletzt die Bürgerinnen

und Bürger unseres Landes. Deutschland diskutiert zu viel, anstatt zu bauen.





Das befristete Sondervermögen verpflichtet uns aber nicht nur zur zügigen

Umsetzung. Wir müssen auch sicherstellen, dass der Anschub nicht verpufft. Wir

fordern ganz klar: Das Aufrechnen des Sondervermögens gegen den Kernhaushalt

muss aufhören. Wir müssen länger denken als nur in Legislaturperioden. Das Land

braucht einen Strukturwandel hin zu Finanzierungskreisläufen mit langfristigen

Investitionsperspektiven. Es kann nicht sein, dass die Finanzierung für die

Straße als Hauptlastträger des Verkehrs trotz Sondervermögens dauerhaft

unterfinanziert bleibt.



Außerdem sind jetzt schnelle Genehmigungen und Bürokratieabbau entscheidend.

Alle Kapazitäten von kleinen, mittleren und großen Bauunternehmen müssen genutzt

und eingesetzt werden.



Im Wohnungsbau wird die Förderung des EH55-Standards die Bautätigkeit ankurbeln.

Der Markt zeigt zwar erste Aufwärtstendenzen, ist aber noch nicht gesichert -

weitere Impulse bleiben dringend nötig, damit ausreichend bezahlbarer Wohnraum

entsteht."



