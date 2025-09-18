Wo die Zukunft der nordischen Länder entschieden wird

Von Durchbrüchen in der KI über die Energiewende bis hin zu geopolitischen Schocks, Belastungen der Infrastruktur und demografischen Veränderungen – die nordischen Volkswirtschaften befinden sich in einem schnelleren Wandel als je zuvor. Die Reaktion der Region bleibt jedoch uneinheitlich, sodass Innovation, Kapital und Politik isoliert voneinander voranschreiten.

STOCKHOLM, 18. September 2025 /PRNewswire/ -- Am 15. Oktober 2025 findet in Stockholm der Angel Prize Summit statt – ein Treffen auf Einladung für 300 der einflussreichsten Investoren, Gründer, Politiker und Unternehmensführer der nordischen Region. Der von Nordic Angels einberufene Gipfel wird sich mit einer entscheidenden Frage befassen: Wie können die nordischen Länder global wettbewerbsfähig bleiben, während sich die Welt in einem historischen Wandel befindet?

Der Angel Prize Summit soll dies ändern. Hinter verschlossenen Türen werden sich Führungskräfte mit echter Entscheidungsgewalt über Bedrohungen, Lösungen und Chancen in vier Bereichen einigen, die für die Zukunft der nordischen Länder von entscheidender Bedeutung sind:

KI & Technologie – Vorsprung behalten in einem Wettlauf, der von globalen Supermächten dominiert wird

– Vorsprung behalten in einem Wettlauf, der von globalen Supermächten dominiert wird Energie und Infrastruktur – Stärkung der Widerstandsfähigkeit in Zeiten der Knappheit und des Wandels

– Stärkung der Widerstandsfähigkeit in Zeiten der Knappheit und des Wandels Kapital und Wettbewerbsfähigkeit – Sicherstellung, dass die nordischen Länder weiterhin ein Magnet für Talente und Investitionen bleiben

– Sicherstellung, dass die nordischen Länder weiterhin ein Magnet für Talente und Investitionen bleiben Gesellschaftliche Resilienz – Vorbereitung auf demografische Veränderungen, globale Instabilität und Sicherheitsrisiken

„Die nordischen Länder verfügen über das Talent und die Ressourcen, um weltweit eine Führungsrolle zu übernehmen. Aber wenn wir nicht schneller vorankommen und gemeinsam handeln, laufen wir Gefahr, noch weiter zurückzufallen", sagte Ash Pournouri, Mitbegründer und Chairman von Nordic Angels.

Hier werden die Menschen, die die Zukunft dieser Region tatsächlich gestalten, offen sprechen, Entscheidungen treffen und sich auf Maßnahmen einigen. Wer nicht dabei ist, läuft Gefahr, von dieser Zukunft ausgeschlossen zu werden", fügte Andreas Grape, Mitbegründer und CEO von Nordic Angels, hinzu.

