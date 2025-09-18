Monika Schnitzer bleibt Chefin der "Wirtschaftsweisen"

Berlin/Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Monika Schnitzer bleibt Chefin der sogenannten "Wirtschaftsweisen". Die Mitglieder des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung haben die Professorin am Donnerstag für eine zweite Amtszeit als Vorsitzende des Gremiums wiedergewählt. Die Amtszeit beträgt nach dem Gesetz drei Jahre.



Schnitzer ist Professorin für Komparative Wirtschaftsforschung an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) und seit Oktober 2022 Vorsitzende des Sachverständigenrates. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit Innovationen, Wettbewerb und multinationalen Unternehmen.



Der Sachverständigenrat wurde 1963 durch einen gesetzlichen Auftrag eingeführt. Es befasst sich wissenschaftlich mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands und erstellt jährlich ein Gutachten für die Bundesregierung. Weitere Mitglieder sind derzeit Achim Truger, Veronika Grimm, Ulrike Malmendier und Martin Werding - allesamt Professoren.



