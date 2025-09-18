Kursverluste - Arbeitsmarktdaten belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Die Leitzinssenkung der US-Notenbank am Vortag hat die Kurse nicht nachhaltig gestützt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,12 Prozent auf 112,92 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 4,12 Prozent.

Belastet wurden die Anleihen durch besser als erwartet ausgefallene Zahlen vom US-Arbeitsmarkt. So sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich stärker gefallen als erwartet. Die Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Die US-Notenbank Fed hatte die Zinssenkung am Mittwoch vor allem mit der schwächeren Entwicklung am Arbeitsmarkt erklärt.