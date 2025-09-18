    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsErdgas RohstoffvorwärtsNachrichten zu Erdgas

    Biomassepaket tritt in Kraft

    Chance für den Biogassektor, zum Systemdienstleister der Energiewende zu werden / EU erteilt beihilferechtliche Genehmigung (FOTO)

    Gülzow (ots) - Heute hat die Europäische Kommission die beihilferechtliche
    Genehmigung für das schon im Januar beschlossene Biomassepaket erteilt. Viele
    Akteure der Energiewende hatten sehnlich darauf gewartet. Mit dem Biomassepaket
    haben sich die Rahmenbedingungen für den Weiterbetrieb vieler Biogasanlagen,
    aber auch die Chancen für mehr Energiesicherheit im Zuge der Energiewende,
    deutlich verbessert.

    Das Paket zielt vor allem auf eine systemdienliche Stromerzeugung aus Biogas ab,
    die die Produktion aus Sonne und Wind optimal ergänzt. Gleichzeitig werden
    diejenigen Biogasanlagen bevorzugt gefördert, die auch die anfallende Wärme
    sinnvoll nutzen, z. B. in angeschlossenen Wärmenetzen.

    Viele Biogasanlagen-Betreiber stehen aktuell aufgrund auslaufender
    EEG-Vergütungen vor der Entscheidung über den Weiterbetrieb ihrer Biogasanlage.
    Die von der Bundesnetzagentur durchgeführten Biomasseausschreibungen für eine
    Anschlussförderung waren bislang aufgrund zu niedriger Volumina regelmäßig
    überzeichnet. Zahlreiche Betreiber gingen, trotz technisch voll
    funktionstüchtiger Anlagen, leer aus.

    Mit dem sogenannten Biomassepaket, vorgelegt noch von der rot-grünen
    Minderheitsregierung Ende 2024, sollten die Ausschreibungsmengen deutlich
    angehoben werden - eine Chance nicht nur für die Biogasbranche, sondern auch für
    die Energiewende insgesamt. Schließlich sind Biogasanlagen dank Nutzung der
    speicherfähigen und flexibel einsetzbaren Biomasse grundsätzlich in der Lage, in
    der Dunkelflaute einzuspringen. Nach einer Studie der
    Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg könnten Biogasanlagen bis 2040
    so rund die Hälfte der Strommenge ersetzen, die fehlt, wenn der Wind nicht weht
    und die Sonne nicht scheint.

    In der Praxis speisen heute erst wenige Biogasanlagen gezielt nur in Stromlücken
    ein, die meisten Anlagen laufen im Dauerbetrieb. Das Biomassepaket ermöglicht es
    nun mehr Betreibern, ihre Anlagen für die flexible, bedarfsgerechte
    Stromproduktion umzurüsten. Es unterstützt zudem die Verwertung der erneuerbaren
    Wärme, die in Biogasanlagen prozessbedingt auch immer anfällt. 2024 stammte
    bereits rund 10 Prozent der erneuerbaren Wärme in Deutschland aus Biogasanlagen.

    So weit, so gut. Doch obwohl das Biomassepaket schon im Januar 2025 mit den
    Stimmen von Union, SPD und Grünen beschlossen wurde, traten die neuen Regularien
    bislang nicht in Kraft. Der Grund war die noch ausstehende beihilferechtliche
    Genehmigung durch die EU-Kommission. Die Verunsicherung in der Branche war groß
    und es drohte eine erneute, zu klein dimensionierte Ausschreibungsrunde der
    Bundesnetzagentur im Herbst.

    Mit der heute erfolgten, beihilferechtlichen Genehmigung durch die EU-Kommission
    hat sich dies geändert. Nun ist der Weg endlich grundsätzlich frei, die für die
    Energiewende dringend benötigten, flexiblen Stromkapazitäten aufzubauen.
    Gleichzeitig könnte so ein Teil der geplanten, neuen fossilen Reservekraftwerke
    obsolet werden. Die Branche hat jetzt die Chance, die Systemdienlichkeit von
    Biogas praktisch unter Beweis zu stellen.

    Hintergrund:

    In Deutschland gibt es rund 9.000 landwirtschaftliche Biogasanlagen, die aus
    Energiepflanzen und Reststoffen wie Gülle, Mist oder Ernteresten Biogas erzeugen
    und dieses in Strom, Wärme oder Kraftstoff umwandeln. 2024 lieferten die
    Biogasanlagen hierzulande gut acht (8,3) Prozent des erneuerbaren Stroms und
    rund zehn Prozent der erneuerbaren Wärme, außerdem gut sieben (7,4) Prozent der
    Biokraftstoffe in Form von Methan. Biogas besteht etwa zur Hälfte aus Methan,
    das chemisch identisch mit Erdgas (CH4) ist. Das Methan kann aus dem Biogas
    abgetrennt und wie Erdgas als Energieträger, zum Beispiel in gasbetriebenen
    Fahrzeugen genutzt werden. Auch die Einspeisung ins und Verteilung über das
    Erdgasnetz ist möglich.

    Biogasanlagen liefern aber nicht nur Energie, sie schaffen auch Wertschöpfung im
    ländlichen Raum, verwerten anfallende Reststoffe und produzieren Dünger.

    Die meisten der Anlagen gingen zwischen 2004 und 2012 ans Netz. Damit endet nun
    für immer mehr Biogasanlagen die nach dem EEG garantierte 20-jährige
    Vergütungsdauer. Die ersten Anlagen mussten bereits stillgelegt werden. Das
    Biomassepaket eröffnet neue Perspektiven.

