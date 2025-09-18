Biomassepaket tritt in Kraft Chance für den Biogassektor, zum Systemdienstleister der Energiewende zu werden / EU erteilt beihilferechtliche Genehmigung (FOTO)

Heute hat die Europäische Kommission die beihilferechtliche Genehmigung für das schon im Januar beschlossene Biomassepaket erteilt. Viele Akteure der Energiewende hatten sehnlich darauf gewartet. Mit dem Biomassepaket haben sich die …



