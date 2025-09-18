Der Börsen-Tag
Deutsche Indizes überflügeln USA: TecDAX glänzt mit starkem Plus!
An den Börsen herrscht heute Aufwind: Während die deutschen Indizes kräftig zulegen, zeigen sich die US-amerikanischen Märkte verhalten. Besonders der TecDAX sticht mit starken Gewinnen hervor.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die deutschen und amerikanischen Aktienindizes eine positive Entwicklung, wobei die deutschen Indizes insgesamt stärkere Zuwächse verzeichnen. Der DAX, der wichtigste deutsche Leitindex, steht aktuell bei 23.669,48 Punkten und verzeichnet ein Plus von 1,20%. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, liegt bei 30.468,66 Punkten und steigt um 1,16%. Der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, zeigt mit 16.921,12 Punkten einen Anstieg von 1,25%. Besonders stark präsentiert sich der TecDAX, der Technologieunternehmen umfasst, mit einem Plus von 2,38% und einem Stand von 3.655,76 Punkten. Im Vergleich dazu verzeichnen die amerikanischen Indizes moderate Zuwächse. Der Dow Jones, einer der bedeutendsten US-amerikanischen Indizes, steht bei 46.158,72 Punkten und legt um 0,31% zu. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, steigt um 0,60% auf 6.640,76 Punkte. Insgesamt zeigen die deutschen Indizes heute eine stärkere Performance im Vergleich zu ihren amerikanischen Pendants, wobei insbesondere der TecDAX mit einem deutlichen Plus hervorsticht. Die positive Stimmung an den Märkten spiegelt sich in den Zuwächsen wider, wobei die Technologiebranche besonders von der aktuellen Entwicklung profitiert.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von SAP mit einem Anstieg von 5.33%. Zalando folgt dicht dahinter mit 5.30%, während die Commerzbank mit 4.08% ebenfalls positiv abschneidet.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Entwicklungen. Beiersdorf führt die Verliererliste mit einem Rückgang von -1.70% an, gefolgt von Volkswagen (VW) Vz mit -1.60% und Porsche Holding SE mit -1.51%.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht AIXTRON mit einem beeindruckenden Plus von 8.78% hervor. Delivery Hero und Nemetschek zeigen ebenfalls starke Zuwächse von 5.96% und 4.17%.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte sind weniger erfreulich, angeführt von KRONES mit einem Rückgang von -4.73%. PUMA und Evonik Industries folgen mit -3.18% und -2.58%.
SDAX TopwerteDie SDAX-Topwerte werden von der Friedrich Vorwerk Group dominiert, die um 9.17% zulegt. SILTRONIC AG und SUESS MicroTec zeigen ebenfalls starke Leistungen mit 8.51% und 6.55%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, mit ProSiebenSat.1 Media, das um -2.58% fällt. mutares und Hamborner REIT verzeichnen Rückgänge von -1.64% und -1.42%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind AIXTRON und SILTRONIC AG mit 8.78% und 8.51% die Spitzenreiter, während SUESS MicroTec mit 6.55% ebenfalls stark abschneidet.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen geringfügige Rückgänge, wobei freenet stabil bleibt mit 0.00%. HENSOLDT und PNE verzeichnen Rückgänge von -0.16% und -0.29%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führt NVIDIA mit einem Anstieg von 3.61%, gefolgt von Caterpillar mit 1.99% und Salesforce mit 1.89%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind Walt Disney mit -1.13%, Procter & Gamble mit -1.28% und McDonald's, das um -1.66% fällt.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Intel mit einem enormen Anstieg von 28.49% hervor, gefolgt von Synopsys mit 10.38% und CrowdStrike Holdings Registered (A) mit 10.15%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen signifikante Rückgänge, angeführt von Dexcom mit -3.70%. CDW Corporation und MSCI Registered (A) folgen mit -3.07% und -3.01%.
