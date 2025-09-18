    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Sharjahs erstes Öko-Tourismusjuwel im Herzen der VAE

    Sharjah, Vae, 18.September 2025 (ots/PRNewswire) - Als führendes
    Ökotourismusziel in Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), ist der
    Mleiha-Nationalpark (MNP) ein Beispiel für eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte
    im Naturschutz. Es bietet Besuchern - sowohl einheimischen als auch
    internationalen - die einmalige Gelegenheit, in die beeindruckende
    Wüstenlandschaft einzutauchen und eine tiefere Verbindung zur Natur
    herzustellen.

    Dieses 34,2 Quadratkilometer große Schutzgebiet wurde durch einen emiratischen
    Erlass unter der Leitung Seiner Hoheit Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi,
    Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Sharjah, eingerichtet und von der
    Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq) entwickelt und betrieben.
    Es bietet ein unvergleichliches Reiseziel in einer der ökologisch vielfältigsten
    Gegenden der Arabischen Halbinsel. MNP ist Teil der Kernzone des
    Faya-Paläolandschaftsprojekts, das vor kurzem in die UNESCO-Liste des
    Weltkulturerbes aufgenommen wurde, was seinen globalen kulturellen Wert weiter
    bestätigt.

    Neben den Beweisen für die antike menschliche Migration zeichnet sich die
    archäologische Aufzeichnung von Mleiha durch eine vielfältige Sammlung
    paläolithischer Werkzeuge, das seltene 4.500 Jahre alte Umm an-Nar-Grab und mehr
    als 1.500 einzigartige Artefakte aus, die den Weg der Menschheit durch die Wüste
    darstellen. Die jüngste Anerkennung des Faya Paleolandscape-Projekts durch die
    UNESCO unterstreicht den globalen archäologischen und natürlichen Wert von
    Mleiha.

    Es gibt nur wenige Orte auf der Welt, die mehr als 210.000 Jahre ununterbrochene
    menschliche Geschichte aufweisen. Noch weniger können dieses Erbe mit
    atemberaubenden Wüstenlandschaften, Entdeckungsmöglichkeiten und einer seltenen
    Tierwelt kombinieren. Aus diesem Grund zeichnet sich die Mleiha durch ihre
    Naturschutzbemühungen aus, die über 11 Säugetierarten, darunter Sandgazellen und
    Arabische Rotfüchse, und mehr als 10 Reptilienarten, wie den Sandfischskink und
    die Arabische Hornviper, schützen.

    Die sanft geschwungenen Dünen und Kalksteinhänge von Mleiha sind die Heimat von
    20 Vogelarten, darunter Purpurnektarvogel, Turmfalke, Habichtsadler und
    Pharao-Uhu, sowie von mehr als 39 Spinnentier- und Insektenarten, wie dem
    Arabischen Fettschwanzskorpion, dem Blauen Stiefmütterchenfalter und der
    Zimmermannsbiene, die alle für das Ökosystem des Parks lebenswichtig sind.

    Neben der reichen Tierwelt bieten Fossilien, die zwischen 93 und 65 Millionen
    Jahre alt sind, einen weiteren Einblick in die reiche Geschichte von Mleiha,
    darunter erhaltene Korallen, Meeresfossilien und Kalksteinfelsen.

    Mleiha wurde so konzipiert, dass es ein Gleichgewicht zwischen Bewahrung und
    Erkundung herstellt und diese biologische Vielfalt in ein breites Spektrum von
    Aktivitäten umsetzt, die aufklären und inspirieren und gleichzeitig das Land
    schützen. Mleiha bietet Wüstenpfade zum Wandern sowie geführte archäologische
    Touren und Fossiliensuchen. Besucher, die den Nervenkitzel suchen, können sich
    im ersten lizenzierten Wüsten-Paragliding-Zentrum der Vereinigten Arabischen
    Emirate beim Dünenbashing und Paragliding vergnügen.

