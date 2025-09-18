Sharjahs erstes Öko-Tourismusjuwel im Herzen der VAE

Sharjah, Vae, 18.September 2025 (ots/PRNewswire) - Als führendes

Ökotourismusziel in Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate (VAE), ist der

Mleiha-Nationalpark (MNP) ein Beispiel für eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte

im Naturschutz. Es bietet Besuchern - sowohl einheimischen als auch

internationalen - die einmalige Gelegenheit, in die beeindruckende

Wüstenlandschaft einzutauchen und eine tiefere Verbindung zur Natur

herzustellen.



Dieses 34,2 Quadratkilometer große Schutzgebiet wurde durch einen emiratischen

Erlass unter der Leitung Seiner Hoheit Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi,

Mitglied des Obersten Rates und Herrscher von Sharjah, eingerichtet und von der

Sharjah Investment and Development Authority (Shurooq) entwickelt und betrieben.

Es bietet ein unvergleichliches Reiseziel in einer der ökologisch vielfältigsten

Gegenden der Arabischen Halbinsel. MNP ist Teil der Kernzone des

Faya-Paläolandschaftsprojekts, das vor kurzem in die UNESCO-Liste des

Weltkulturerbes aufgenommen wurde, was seinen globalen kulturellen Wert weiter

bestätigt.





Neben den Beweisen für die antike menschliche Migration zeichnet sich die

archäologische Aufzeichnung von Mleiha durch eine vielfältige Sammlung

paläolithischer Werkzeuge, das seltene 4.500 Jahre alte Umm an-Nar-Grab und mehr

als 1.500 einzigartige Artefakte aus, die den Weg der Menschheit durch die Wüste

darstellen. Die jüngste Anerkennung des Faya Paleolandscape-Projekts durch die

UNESCO unterstreicht den globalen archäologischen und natürlichen Wert von

Mleiha.



Es gibt nur wenige Orte auf der Welt, die mehr als 210.000 Jahre ununterbrochene

menschliche Geschichte aufweisen. Noch weniger können dieses Erbe mit

atemberaubenden Wüstenlandschaften, Entdeckungsmöglichkeiten und einer seltenen

Tierwelt kombinieren. Aus diesem Grund zeichnet sich die Mleiha durch ihre

Naturschutzbemühungen aus, die über 11 Säugetierarten, darunter Sandgazellen und

Arabische Rotfüchse, und mehr als 10 Reptilienarten, wie den Sandfischskink und

die Arabische Hornviper, schützen.



Die sanft geschwungenen Dünen und Kalksteinhänge von Mleiha sind die Heimat von

20 Vogelarten, darunter Purpurnektarvogel, Turmfalke, Habichtsadler und

Pharao-Uhu, sowie von mehr als 39 Spinnentier- und Insektenarten, wie dem

Arabischen Fettschwanzskorpion, dem Blauen Stiefmütterchenfalter und der

Zimmermannsbiene, die alle für das Ökosystem des Parks lebenswichtig sind.



Neben der reichen Tierwelt bieten Fossilien, die zwischen 93 und 65 Millionen

Jahre alt sind, einen weiteren Einblick in die reiche Geschichte von Mleiha,

darunter erhaltene Korallen, Meeresfossilien und Kalksteinfelsen.



Mleiha wurde so konzipiert, dass es ein Gleichgewicht zwischen Bewahrung und

Erkundung herstellt und diese biologische Vielfalt in ein breites Spektrum von

Aktivitäten umsetzt, die aufklären und inspirieren und gleichzeitig das Land

schützen. Mleiha bietet Wüstenpfade zum Wandern sowie geführte archäologische

Touren und Fossiliensuchen. Besucher, die den Nervenkitzel suchen, können sich

im ersten lizenzierten Wüsten-Paragliding-Zentrum der Vereinigten Arabischen

Emirate beim Dünenbashing und Paragliding vergnügen.



