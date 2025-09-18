Scout24: Mega-Deal mit Fotocasa & Habitaclia in Spanien!
Scout24 SE setzt ein starkes Zeichen auf dem spanischen Immobilienmarkt: Mit der Übernahme von Fotocasa und Habitaclia erweitert Scout24 seine Reichweite erheblich. Über 8 Millionen Nutzer und 1 Million Anzeigen sprechen für sich. Der spanische Markt wächst jährlich um 6 Prozent. Ein kluger Schachzug, der die Marktposition von Scout24 stärkt.
- Scout24 SE übernimmt die spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia von EQT.
- Die Akquisition umfasst über 8 Millionen monatlich aktive Nutzer und rund 1 Million Immobilienanzeigen.
- Der spanische Immobilienmarkt zeigt seit 2021 ein jährliches Transaktionsvolumen-Wachstum von 6 Prozent.
- Fotocasa und Habitaclia werden unter ihren bestehenden Markennamen weitergeführt und bringen umfangreiche lokale Marktexpertise mit.
- Der Unternehmenswert der Transaktion beträgt etwa 153 Millionen EUR, mit einem erwarteten Umsatz von 60 Millionen EUR im Jahr 2025.
- Scout24 stärkt durch die Übernahme seine Marktposition und erreicht insgesamt rund 40.000 gewerbliche Kunden und 28 Millionen monatliche Nutzer.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Scout24 ist am 30.10.2025.
Der Kurs von Scout24 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 108,75EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,58 % im
Minus.
10 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 108,60EUR das entspricht einem Minus von -0,14 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.485,98PKT (+0,67 %).
