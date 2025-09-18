Scout24 übernimmt spanische Online-Immobilienplattformen

Fotocasa und Habitaclia sollen den Angaben zufolge 2025 voraussichtlich etwa 60 Millionen Euro Umsatz und ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Pro-forma-Basis von rund elf Millionen Euro erzielen.

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Scout24 übernimmt die spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia. Der Unternehmenswert der Transaktion liege bei 153 Millionen Euro, teilte Scout24 am Donnerstag mit. Verkäufer ist der Finanzinvestor EQT. Die spanischen Plattformen vereinten mehr als acht Millionen monatlich aktive Nutzer, rund eine Million Immobilienanzeigen und etwa 14.000 gewerbliche Kunden, hieß es.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Scout24!

Beide Unternehmen würden unter ihren etablierten Markennamen weitergeführt. Die bisherige Geschäftsführung bleibe an Bord, hieß es weiter. Die Regulierungsbehörden müssen dem Vorhaben noch zustimmen, den Abschluss der Transaktion erwartet Scout24 innerhalb der nächsten sechs Monate.

Scout24 will die Akquisition über Barmittel und bestehende Kreditfazilitäten finanzieren. Das laufende Aktienrückkaufprogramm und die Kapitalallokation des Unternehmens blieben unverändert./nas/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 108,6 auf Tradegate (18. September 2025, 18:15 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um -0,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,51 %. Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 8,15 Mrd.. Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 133,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 142,00EUR was eine Bandbreite von +15,10 %/+30,76 % bedeutet.



