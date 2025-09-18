UN-Sicherheitsrat soll Freitag über Sanktionen gegen Iran abstimmen

NEW YORK (dpa-AFX) - Im Atomstreit mit dem Iran könnte der UN-Sicherheitsrat an diesem Freitag in New York einen weiteren Schritt zur Wiedereinsetzung der Sanktionen gegen Teheran machen. Das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen soll um 16.00 Uhr deutscher Zeit zusammenkommen, um über einen entsprechenden Resolutionsentwurf abzustimmen.

Wird dieser Text zum Fortbestehen der Sanktionsaufhebung nicht angenommen - etwa weil er nicht die nötigen neun Stimmen im 15-köpfigen Rat erhält oder per Veto scheitert - würden die UN-Sanktionen aus den Jahren 2006 bis 2010 ab Ende kommender Woche wieder automatisch greifen. Diplomaten gehen davon aus, dass der Entwurf wie geplant abgelehnt wird.