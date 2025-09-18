    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental

    Aumovio an der Börse - Kombiniert mit Conti über Vortagsniveau

    Für Sie zusammengefasst
    • Abspaltung von Aumovio von Continental vollzogen.
    • Erster Kurs bei 35 Euro, Schlusskurs bei 38,62 Euro.
    • Marktkapitalisierung: Conti 11,4 Mrd., Aumovio 3,9 Mrd.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Schlusskurse)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Donnerstag ist die Abspaltung der bisherigen Continental -Tochter Aumovio vollzogen worden. Der erste Kurs des Autozulieferers betrug 35 Euro. Letztlich ging Aumovio merklich höher mit 38,62 Euro aus dem Handel. Conti-Anteilsscheine notierten bei 56,94 Euro.

    Aus Sicht der Anleger hat sich die Abspaltung gelohnt: Beide Aktien im Verhältnis kombiniert, lag der vergleichbare Kurs bei 76,25 Euro und damit 4,5 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs vom Vortag, der 72,98 Euro betragen hatte. Je Conti-Papier bekamen die Aktionäre eine halbe Aumovio-Aktie ins Depot gebucht. Anleger hielten daher automatisch Anteile von beiden Unternehmen.

    Die vorherige Marktkapitalisierung des Gesamtkonzerns hatte 14,6 Milliarden Euro betragen. Der Wert von Continental lag nach der Transaktion bei knapp 11,4 Milliarden, während Aumovio mit rund 3,9 Milliarden Euro bewertet wurde. Zusammen kommen beide Konzerne dann aktuell auf etwa 15,3 Milliarden Euro.

    Als Auswirkung der Abspaltung hatte der Dax am Donnerstag kurzzeitig 41 statt 40 Mitglieder. Mit der zwischenzeitlichen Aufstockung soll die Abbildbarkeit des Dax für Anleger gewährleistet werden. Mit Handelsschluss wurde Aumovio dann wieder aus dem Dax genommen./tih/niw/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Continental Aktie

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -21,78 % und einem Kurs von 57,24 auf Tradegate (18. September 2025, 18:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Continental Aktie um -20,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,22 %.

    Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 11,45 Mrd..

    Continental zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Continental Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 66,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 100,00EUR was eine Bandbreite von +15,30 %/+74,70 % bedeutet.




