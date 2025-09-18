Stabilus SE: Transformationsprogramm trotz schwächerem Ergebnis
Stabilus SE setzt auf Transformation, um zukunftsfähig zu bleiben und Kosten zu senken. Ab 2026 wird das Programm umgesetzt, mit Einsparungen ab 2027. 2025 wird eine Rückstellung gebildet, was das Ergebnis unter die Erwartungen drückt. Am 19. September 2025 wird das Programm in einer Webkonferenz erläutert.
Foto: Stabilus SE
- Stabilus SE hat ein Transformationsprogramm verabschiedet, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Kostenbasis zu optimieren.
- Die Umsetzung des Programms erfolgt hauptsächlich im Geschäftsjahr 2026 und soll ab 2027 Einsparungen von rund 19 Mio. € und ab 2028 jährlich 32 Mio. € bringen.
- Im Geschäftsjahr 2025 wird eine Rückstellung für einmalige Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von etwa 18 Mio. € gebildet.
- Der Vorstand erwartet für 2025 ein Konzernergebnis von rund 25 Mio. €, was unter den Markterwartungen von 47,1 Mio. € liegt.
- Die Prognosen für Umsatz (ca. 1,3 Mrd. €), bereinigte EBIT-Marge (ca. 11%) und bereinigten Free Cashflow (ca. 105 Mio. €) bleiben unverändert.
- Eine Webkonferenz zur Erläuterung des Transformationsprogramms findet am 19. September 2025 um 10:30 Uhr MESZ statt.
Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Stabilus ist am 08.12.2025.
