    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stabilus SE: Transformationsprogramm trotz schwächerem Ergebnis

    Stabilus SE setzt auf Transformation, um zukunftsfähig zu bleiben und Kosten zu senken. Ab 2026 wird das Programm umgesetzt, mit Einsparungen ab 2027. 2025 wird eine Rückstellung gebildet, was das Ergebnis unter die Erwartungen drückt. Am 19. September 2025 wird das Programm in einer Webkonferenz erläutert.

    Stabilus SE: Transformationsprogramm trotz schwächerem Ergebnis
    Foto: Stabilus SE
    • Stabilus SE hat ein Transformationsprogramm verabschiedet, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Kostenbasis zu optimieren.
    • Die Umsetzung des Programms erfolgt hauptsächlich im Geschäftsjahr 2026 und soll ab 2027 Einsparungen von rund 19 Mio. € und ab 2028 jährlich 32 Mio. € bringen.
    • Im Geschäftsjahr 2025 wird eine Rückstellung für einmalige Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von etwa 18 Mio. € gebildet.
    • Der Vorstand erwartet für 2025 ein Konzernergebnis von rund 25 Mio. €, was unter den Markterwartungen von 47,1 Mio. € liegt.
    • Die Prognosen für Umsatz (ca. 1,3 Mrd. €), bereinigte EBIT-Marge (ca. 11%) und bereinigten Free Cashflow (ca. 105 Mio. €) bleiben unverändert.
    • Eine Webkonferenz zur Erläuterung des Transformationsprogramms findet am 19. September 2025 um 10:30 Uhr MESZ statt.

    Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Stabilus ist am 08.12.2025.

    Der Kurs von Stabilus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,89 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.938,29PKT (+1,47 %).


    Stabilus

    +1,43 %
    +3,33 %
    +7,34 %
    -5,69 %
    -31,73 %
    -50,12 %
    -53,61 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Stabilus SE: Transformationsprogramm trotz schwächerem Ergebnis Stabilus SE setzt auf Transformation, um zukunftsfähig zu bleiben und Kosten zu senken. Ab 2026 wird das Programm umgesetzt, mit Einsparungen ab 2027. 2025 wird eine Rückstellung gebildet, was das Ergebnis unter die Erwartungen drückt. Am 19. …