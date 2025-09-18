    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStabilus AktievorwärtsNachrichten zu Stabilus
    Stabilus SE: Transformationsprogramm für langfristige Stärke und Wettbewerbsfähigkeit

    Stabilus SE startet ein Transformationsprogramm zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Kostensenkungen und Standortoptimierung, trotz geplanter Stellenstreichungen und niedrigerer Gewinnerwartungen.

    Foto: Stabilus SE
    • Stabilus SE hat ein Transformationsprogramm gestartet, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
    • Das Programm umfasst die Straffung der Organisationsstruktur, Senkung von Personal- und Betriebskosten sowie Optimierung des Standortportfolios.
    • Ein einmaliger Transformationsaufwand von ca. 18 Mio. € in GJ2025 soll zu jährlichen Einsparungen von ca. 19 Mio. € im GJ2027 und ca. 32 Mio. € ab GJ2028 führen.
    • Ein Personalabbau von rund 450 Stellen weltweit, vor allem in EMEA und Americas, ist geplant.
    • Das Konzernergebnis für GJ2025 wird auf rund 25 Mio. € geschätzt, was unter den aktuellen Markterwartungen liegt.
    • Stabilus plant die Verlagerung und Zusammenführung von Büro- und Produktionsflächen in Deutschland, den USA, Singapur und Thailand.

    Der nächste wichtige Termin, Geschäftsbericht 2025, bei Stabilus ist am 08.12.2025.

    Der Kurs von Stabilus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,625EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -3,37 % im Minus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.940,78PKT (+1,48 %).


    Stabilus

    -0,61 %
    +3,33 %
    +7,34 %
    -5,69 %
    -31,73 %
    -50,12 %
    -54,55 %
    ISIN:DE000STAB1L8WKN:STAB1L





