    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Söder

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    CSU würde Sanktionen gegen Israel nicht zustimmen

    Für Sie zusammengefasst
    • CSU lehnt Sanktionen gegen Israel entschieden ab.
    • Söder kritisiert EU-Vorschläge zu Israel-Sanktionen.
    • Freundschaft zu Israel bleibt trotz Kritik wichtig.

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - CSU-Chef Markus Söder hat angekündigt, seine Partei werde mögliche Sanktionen gegen den Staat Israel wegen dessen Vorgehen im Gazastreifen nicht mittragen. "Ich lehne auch die Vorschläge der EU-Kommission ab, Israel mit Sanktionen zu belegen", sagte Söder dem "Münchner Merkur".

    "Die CSU würde Sanktionen oder auch einer einseitigen Anerkennung des Palästinenserstaates auch auf Bundesebene nicht zustimmen", ergänzte er. Er trete für Ehrlichkeit im Umgang mit Israel ein und auch für Kritik am Vorgehen der Regierung des Landes. "Aber über die Ehrlichkeit darf man die Freundschaft nicht vergessen", sagte er./dm/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Söder CSU würde Sanktionen gegen Israel nicht zustimmen CSU-Chef Markus Söder hat angekündigt, seine Partei werde mögliche Sanktionen gegen den Staat Israel wegen dessen Vorgehen im Gazastreifen nicht mittragen. "Ich lehne auch die Vorschläge der EU-Kommission ab, Israel mit Sanktionen zu belegen", sagte …