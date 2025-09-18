HENSOLDT - Aktie im Fokus - 18.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Sie fällt um -1,90 % auf 93,18€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die HENSOLDT-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,22 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +3,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,50 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +174,55 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,53 % geändert.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,60 % 1 Monat +8,50 % 3 Monate +4,22 % 1 Jahr +236,58 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der HENSOLDT Aktie, die zwischen 93 und 97 Euro schwankt. Die positive Auftragslage und die geopolitischen Rahmenbedingungen für Rüstungsunternehmen werden als unterstützende Faktoren hervorgehoben. Analysten zeigen sich uneinig in ihrer Bewertung, während die allgemeine Stimmung optimistisch bleibt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,85 Mrd.EUR wert.

An den Börsen herrscht heute Aufwind: Während die deutschen Indizes kräftig zulegen, zeigen sich die US-amerikanischen Märkte verhalten. Besonders der TecDAX sticht mit starken Gewinnen hervor.

Top- und Flop-Aktien am 18.09.2025 im TecDAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.