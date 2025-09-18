    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    HENSOLDT - Aktie im Fokus - 18.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die HENSOLDT Aktie bisher Verluste von -1,90 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.09.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Sie fällt um -1,90 % auf 93,18. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die HENSOLDT-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +4,22 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +3,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,50 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von HENSOLDT +174,55 % gewonnen.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +2,53 % geändert.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,60 %
    1 Monat +8,50 %
    3 Monate +4,22 %
    1 Jahr +236,58 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der HENSOLDT Aktie, die zwischen 93 und 97 Euro schwankt. Die positive Auftragslage und die geopolitischen Rahmenbedingungen für Rüstungsunternehmen werden als unterstützende Faktoren hervorgehoben. Analysten zeigen sich uneinig in ihrer Bewertung, während die allgemeine Stimmung optimistisch bleibt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,85 Mrd.EUR wert.

    Deutsche Indizes überflügeln USA: TecDAX glänzt mit starkem Plus!


    An den Börsen herrscht heute Aufwind: Während die deutschen Indizes kräftig zulegen, zeigen sich die US-amerikanischen Märkte verhalten. Besonders der TecDAX sticht mit starken Gewinnen hervor.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 18.09.2025


    Top- und Flop-Aktien am 18.09.2025 im TecDAX.

    Börsen Update Europa - 18.09. - FTSE Athex 20 stark +3,52 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    -1,84 %
    +3,48 %
    +8,82 %
    +4,68 %
    +238,26 %
    +393,00 %
    +463,55 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



