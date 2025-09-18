Smarte Technik trifft Praxis / Siedle kooperiert mit Elektro-Influencern (FOTO)
Furtwangen (ots) - Treffen sich 30 Elektriker im Schwarzwald ... Was klingt wie
der Beginn eines klassischen Witzes, ist tatsächlich das IQ-Camp, ein Format von
Siedle zum Austausch mit dem Elektrohandwerk. Anlass dieses zweitägigen Camps
war die bevorstehende Markteinführung der neuen Produktfamilie Siedle IQ.
Siedle IQ ist eine smarte neue Produktfamilie für Türkommunikation mit App,
Cloud-Plattform, hochwertiger IP-Video-Sprechanlage und digitalen Features - und
der endgültige Schritt des Herstellers in die Welt des "Internet of Things"
(IoT). Dabei geht Siedle in vielen Bereichen neue Wege - so auch in der
Kommunikation mit dem Handwerk. Das Ergebnis ist ein neues Format, das
Produktschulung und Community-Building vereint: das IQ-Camp. Schon mehrere
Wochen vor der offiziellen Markteinführung erhielten im Juli 30 ausgewählte
Elektriker exklusive Einblicke in das System - und wurden zugleich zu
authentischen Markenbotschaftern.
Know-how aus erster Hand
Im Zentrum des IQ-Camps stand zunächst die praxisnahe Schulung durch
Siedle-Expertinnen und -Experten aus Produktmanagement, Projektmanagement und
Softwareentwicklung. Anschließend vermittelten zwei bekannte Elektro-Influencer
wertvolles Wissen zur digitalen Kommunikation: Jenna Rist alias "Elektroblondi"
sowie die Brüder Leon und Marc Daniels ("Elektrodaniels") zeigten, wie
Fachwissen authentisch und zielgruppengerecht für Social Media aufbereitet und
verbreitet werden kann. Die Black Forest Filmstudios in Kirchzarten boten dafür
den passenden professionellen Rahmen.
Erfahrungen aus der Praxis - direkt ins Netz
Jeder der 30 Teilnehmer nahm anschließend eine IQ-Anlage mit nach Hause, um sie
nun in einem selbst ausgewählten Projekt zu verbauen und intensiv zu testen.
Über ihre Erfahrungen - von der Planung über die Konfiguration bis zur
Inbetriebnahme - berichten sie in den folgenden Monaten in eigenen Beiträgen auf
Instagram und anderen Plattformen.
So entsteht nicht klassische Werbung, sondern glaubwürdige Stimmen aus der
Praxis. Eine Community, die Siedle IQ nicht nur nutzt, sondern mitgestaltet:
durch Feedback, Content, Ideen und Sichtbarkeit. Mit Erfolg: Die Tester
veröffentlichten mehr als 100 Postings - schon vor ihrem ersten im Konzept
vorgesehenen Beitrag. "Der Austausch und die dadurch entstandene
Social-Media-Allianz sind wahnsinnig wertvoll. Ich finde es klasse, wie wir uns
nun gegenseitig pushen und bin dankbar, ein Teil dieser einzigartigen Aktion zu
sein", teilt beispielsweise Teilnehmer Tobias Matt mit, Projektleiter bei
Elektro Schäuble aus Bad Säckingen.
Ausgezeichnetes Design
Siedle IQ wurde bereits vor Markteinführung mit dem German Design Award 2025 und
dem iF Design Award 2025 ausgezeichnet. Das System gibt es ab Oktober 2025, der
Listenpreis der Komplettsets für Einfamilienhäuser liegt bei knapp unter 1000
Euro (exklusive Mehrwertsteuer).
Weitere Informationen gibt es auf: http://www.siedle.de/siedleiq
Auf einen Blick
- Neuheit: Siedle IQ - smarte Produktfamilie für Türkommunikation von morgen
- IQ-Camp: 30 Elektriker testen Siedle IQ vor Markteinführung - Verbindung aus
Produktschulung mit Social-Media-Workshop
- Influencer: Unterstützung von "Elektroblondi" und "Elektrodaniels"
- Praxisnah: Jeder Tester erhält eine IQ-Anlage, verbaut sie und berichtet über
Projekt-Meilensteine
- Community: Teilnehmer werden zu authentischen Markenbotschaftern
