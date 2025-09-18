Smarte Technik trifft Praxis / Siedle kooperiert mit Elektro-Influencern (FOTO)

Furtwangen (ots) - Treffen sich 30 Elektriker im Schwarzwald ... Was klingt wie

der Beginn eines klassischen Witzes, ist tatsächlich das IQ-Camp, ein Format von

Siedle zum Austausch mit dem Elektrohandwerk. Anlass dieses zweitägigen Camps

war die bevorstehende Markteinführung der neuen Produktfamilie Siedle IQ.



Siedle IQ ist eine smarte neue Produktfamilie für Türkommunikation mit App,

Cloud-Plattform, hochwertiger IP-Video-Sprechanlage und digitalen Features - und

der endgültige Schritt des Herstellers in die Welt des "Internet of Things"

(IoT). Dabei geht Siedle in vielen Bereichen neue Wege - so auch in der

Kommunikation mit dem Handwerk. Das Ergebnis ist ein neues Format, das

Produktschulung und Community-Building vereint: das IQ-Camp. Schon mehrere

Wochen vor der offiziellen Markteinführung erhielten im Juli 30 ausgewählte

Elektriker exklusive Einblicke in das System - und wurden zugleich zu

authentischen Markenbotschaftern.





Know-how aus erster Hand



Im Zentrum des IQ-Camps stand zunächst die praxisnahe Schulung durch

Siedle-Expertinnen und -Experten aus Produktmanagement, Projektmanagement und

Softwareentwicklung. Anschließend vermittelten zwei bekannte Elektro-Influencer

wertvolles Wissen zur digitalen Kommunikation: Jenna Rist alias "Elektroblondi"

sowie die Brüder Leon und Marc Daniels ("Elektrodaniels") zeigten, wie

Fachwissen authentisch und zielgruppengerecht für Social Media aufbereitet und

verbreitet werden kann. Die Black Forest Filmstudios in Kirchzarten boten dafür

den passenden professionellen Rahmen.



Erfahrungen aus der Praxis - direkt ins Netz



Jeder der 30 Teilnehmer nahm anschließend eine IQ-Anlage mit nach Hause, um sie

nun in einem selbst ausgewählten Projekt zu verbauen und intensiv zu testen.

Über ihre Erfahrungen - von der Planung über die Konfiguration bis zur

Inbetriebnahme - berichten sie in den folgenden Monaten in eigenen Beiträgen auf

Instagram und anderen Plattformen.



So entsteht nicht klassische Werbung, sondern glaubwürdige Stimmen aus der

Praxis. Eine Community, die Siedle IQ nicht nur nutzt, sondern mitgestaltet:

durch Feedback, Content, Ideen und Sichtbarkeit. Mit Erfolg: Die Tester

veröffentlichten mehr als 100 Postings - schon vor ihrem ersten im Konzept

vorgesehenen Beitrag. "Der Austausch und die dadurch entstandene

Social-Media-Allianz sind wahnsinnig wertvoll. Ich finde es klasse, wie wir uns

nun gegenseitig pushen und bin dankbar, ein Teil dieser einzigartigen Aktion zu

sein", teilt beispielsweise Teilnehmer Tobias Matt mit, Projektleiter bei

Elektro Schäuble aus Bad Säckingen.



Ausgezeichnetes Design



Siedle IQ wurde bereits vor Markteinführung mit dem German Design Award 2025 und

dem iF Design Award 2025 ausgezeichnet. Das System gibt es ab Oktober 2025, der

Listenpreis der Komplettsets für Einfamilienhäuser liegt bei knapp unter 1000

Euro (exklusive Mehrwertsteuer).



Weitere Informationen gibt es auf: http://www.siedle.de/siedleiq



Auf einen Blick



- Neuheit: Siedle IQ - smarte Produktfamilie für Türkommunikation von morgen

- IQ-Camp: 30 Elektriker testen Siedle IQ vor Markteinführung - Verbindung aus

Produktschulung mit Social-Media-Workshop

- Influencer: Unterstützung von "Elektroblondi" und "Elektrodaniels"

- Praxisnah: Jeder Tester erhält eine IQ-Anlage, verbaut sie und berichtet über

Projekt-Meilensteine

- Community: Teilnehmer werden zu authentischen Markenbotschaftern



Pressekontakt:



Fabian Riesterer

Telefon +49 7723 63-425

Irina Weiß

Telefon +49 7723 63-422



mailto:presse@siedle.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/148820/6120669

OTS: S. Siedle & Söhne OHG







