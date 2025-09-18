    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Smarte Technik trifft Praxis / Siedle kooperiert mit Elektro-Influencern (FOTO)

    Furtwangen (ots) - Treffen sich 30 Elektriker im Schwarzwald ... Was klingt wie
    der Beginn eines klassischen Witzes, ist tatsächlich das IQ-Camp, ein Format von
    Siedle zum Austausch mit dem Elektrohandwerk. Anlass dieses zweitägigen Camps
    war die bevorstehende Markteinführung der neuen Produktfamilie Siedle IQ.

    Siedle IQ ist eine smarte neue Produktfamilie für Türkommunikation mit App,
    Cloud-Plattform, hochwertiger IP-Video-Sprechanlage und digitalen Features - und
    der endgültige Schritt des Herstellers in die Welt des "Internet of Things"
    (IoT). Dabei geht Siedle in vielen Bereichen neue Wege - so auch in der
    Kommunikation mit dem Handwerk. Das Ergebnis ist ein neues Format, das
    Produktschulung und Community-Building vereint: das IQ-Camp. Schon mehrere
    Wochen vor der offiziellen Markteinführung erhielten im Juli 30 ausgewählte
    Elektriker exklusive Einblicke in das System - und wurden zugleich zu
    authentischen Markenbotschaftern.

    Know-how aus erster Hand

    Im Zentrum des IQ-Camps stand zunächst die praxisnahe Schulung durch
    Siedle-Expertinnen und -Experten aus Produktmanagement, Projektmanagement und
    Softwareentwicklung. Anschließend vermittelten zwei bekannte Elektro-Influencer
    wertvolles Wissen zur digitalen Kommunikation: Jenna Rist alias "Elektroblondi"
    sowie die Brüder Leon und Marc Daniels ("Elektrodaniels") zeigten, wie
    Fachwissen authentisch und zielgruppengerecht für Social Media aufbereitet und
    verbreitet werden kann. Die Black Forest Filmstudios in Kirchzarten boten dafür
    den passenden professionellen Rahmen.

    Erfahrungen aus der Praxis - direkt ins Netz

    Jeder der 30 Teilnehmer nahm anschließend eine IQ-Anlage mit nach Hause, um sie
    nun in einem selbst ausgewählten Projekt zu verbauen und intensiv zu testen.
    Über ihre Erfahrungen - von der Planung über die Konfiguration bis zur
    Inbetriebnahme - berichten sie in den folgenden Monaten in eigenen Beiträgen auf
    Instagram und anderen Plattformen.

    So entsteht nicht klassische Werbung, sondern glaubwürdige Stimmen aus der
    Praxis. Eine Community, die Siedle IQ nicht nur nutzt, sondern mitgestaltet:
    durch Feedback, Content, Ideen und Sichtbarkeit. Mit Erfolg: Die Tester
    veröffentlichten mehr als 100 Postings - schon vor ihrem ersten im Konzept
    vorgesehenen Beitrag. "Der Austausch und die dadurch entstandene
    Social-Media-Allianz sind wahnsinnig wertvoll. Ich finde es klasse, wie wir uns
    nun gegenseitig pushen und bin dankbar, ein Teil dieser einzigartigen Aktion zu
    sein", teilt beispielsweise Teilnehmer Tobias Matt mit, Projektleiter bei
    Elektro Schäuble aus Bad Säckingen.

    Ausgezeichnetes Design

    Siedle IQ wurde bereits vor Markteinführung mit dem German Design Award 2025 und
    dem iF Design Award 2025 ausgezeichnet. Das System gibt es ab Oktober 2025, der
    Listenpreis der Komplettsets für Einfamilienhäuser liegt bei knapp unter 1000
    Euro (exklusive Mehrwertsteuer).

    Weitere Informationen gibt es auf: http://www.siedle.de/siedleiq

    Auf einen Blick

    - Neuheit: Siedle IQ - smarte Produktfamilie für Türkommunikation von morgen
    - IQ-Camp: 30 Elektriker testen Siedle IQ vor Markteinführung - Verbindung aus
    Produktschulung mit Social-Media-Workshop
    - Influencer: Unterstützung von "Elektroblondi" und "Elektrodaniels"
    - Praxisnah: Jeder Tester erhält eine IQ-Anlage, verbaut sie und berichtet über
    Projekt-Meilensteine
    - Community: Teilnehmer werden zu authentischen Markenbotschaftern

    Pressekontakt:

    Fabian Riesterer
    Telefon +49 7723 63-425
    Irina Weiß
    Telefon +49 7723 63-422

    mailto:presse@siedle.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/148820/6120669
    OTS: S. Siedle & Söhne OHG




