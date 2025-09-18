ZEAL Network: Prognose-Anhebung sorgt für Kursfeuerwerk!
ZEAL Network SE hebt die Prognose für 2025 an: Verbesserte Lotterie-Bruttomarge und Traumhausverlosung steigern Umsatzerwartungen auf 205-215 Mio. Euro, EBITDA auf 63-68 Mio. Euro.
Foto: Tipp24 AG
- ZEAL Network SE hebt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund einer verbesserten Lotterie-Bruttomarge und der positiven Entwicklung der Soziallotterie Traumhausverlosung an.
- Erwartete Umsatzerlöse für 2025 liegen nun zwischen 205 Mio. Euro und 215 Mio. Euro, statt der zuvor prognostizierten 195 Mio. Euro bis 205 Mio. Euro.
- Erwartetes EBITDA für 2025 wird auf eine Bandbreite von 63 Mio. Euro bis 68 Mio. Euro angehoben, im Vergleich zu vorher 55 Mio. Euro bis 60 Mio. Euro.
- Die Quartalsmitteilung zum 30. September 2025 wird am 5. November 2025 veröffentlicht.
- EBITDA steht für das Periodenergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis, Anteil am Ergebnis assoziierter Unternehmen und Steuern.
- Kontaktperson für Investor Relations ist Frank Hoffmann, erreichbar unter frank.hoffmann@zealnetwork.de.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung Q3, bei ZEAL Network ist am 05.11.2025.
Der Kurs von ZEAL Network lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 47,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,12 % im
Plus.
2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 47,50EUR das entspricht einem Plus von +0,21 % seit der Veröffentlichung.
+8,14 %
+1,59 %
-2,40 %
-4,89 %
+33,04 %
+59,93 %
+15,21 %
0,00 %
+1.784,12 %
