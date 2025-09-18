Ströer: Aktualisiert Prognose für 2025 und überrascht Anleger
Ströer SE & Co. KGaA korrigiert die Prognose für 2025 aufgrund globaler Unsicherheiten, bleibt jedoch optimistisch hinsichtlich Marktanteilsgewinnen und digitalem Wachstum.
Foto: Oliver Berg - dpa
- Ströer SE & Co. KGaA hat den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 angepasst.
- Die Anpassung basiert auf geopolitischen und volkswirtschaftlichen Unsicherheiten, die den Werbemarkt beeinflussen.
- Der Vorstand rechnet nun mit einem Umsatz und EBITDA (adjusted) auf dem Niveau des Vorjahres (2024: Umsatz 2.047 Mio. EUR; EBITDA 626 Mio. EUR).
- Die ursprüngliche Prognose beruhte auf einer Einigung im Zollstreit mit den USA und einer stärkeren Abhängigkeit vom 4. Quartal 2025.
- Trotz der Marktentwicklungen erwartet der Vorstand kontinuierliche Marktanteilsgewinne im deutschen Werbemarkt.
- Langfristig wird ein nachhaltiges und profitables Wachstum im Kerngeschäft angestrebt, insbesondere durch die Digitalisierung der Außenwerbe-Infrastruktur.
Der nächste wichtige Termin, Berenberg and Goldman Sachs 14th German Corporate Conference, bei Stroeer ist am 22.09.2025.
Der Kurs von Stroeer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 38,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,25 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 37,90EUR das entspricht einem Minus von -0,26 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.517,00PKT (+0,77 %).
