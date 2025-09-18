    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Marktgeflüster

    Die Fed senkt die Zinsen, die Märkte heben sie an - Gold fällt!

    Gold wiederum fällt, weil die Kapitalmarkt-Zinsen steigen und der Dollar zulegt

    Die Fed hat gestern die Zinsen gesenkt - die Märkten heben sie an (gemeint sind die heute deutlich steigenden Kapitalmarkt-Zinsen, also die Renditen für Staatsanleihen, an denen sich die Kreditzinsen orientieren). Gleichzeitig legt der Dollar zu, während Gold fällt: Gold wiederum fällt, weil die Kapitalmarkt-Zinsen steigen und der Dollar zulegt. Die US-Aktienmärkte aber sind euphorisch vor dem morgigen großen Verfall - und das obwohl steigende Renditen und ein stärkerer Dollar eigentlich auch für die Aktienmärkte ein Bremsklotz sein müssten. Aber die Euphorie wird heute geschürt durch die Beteiligung von Nvidia an Intel, an denen wiederum die Trump-Regierung sich kürzlich beteiligt hat. Das ist lupenreiner Staatsoligarchen-Kapitalismus..

    Hinweise aus Video:

    1. Finanzsturm voraus? Was uns Gold und Dollar signalisieren

    2. Europa wird zum unregierbaren Kontinent

     

    Das Video "Die Fed senkt die Zinsen, die Märkte heben sie an - Gold fällt!" sehen Sie hier..




