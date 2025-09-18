FactSet Research Systems Aktie leidet unter Verkäufen - 18.09.2025

Die FactSet Research Systems Aktie notiert aktuell bei 260,75€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,06 % nachgegeben, was einem Verlust von -29,15 € entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

FactSet ist ein führender Anbieter von Finanzdaten und Analysen, der Investmentprofis weltweit unterstützt. Mit benutzerfreundlichen Plattformen und umfassender Datenintegration hebt sich FactSet von Konkurrenten wie Bloomberg und Thomson Reuters ab. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen, die es ihm ermöglichen, sich in einem wettbewerbsintensiven Markt zu behaupten.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von FactSet Research Systems mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -20,83 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die FactSet Research Systems Aktie damit um -5,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,87 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von FactSet Research Systems -37,21 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,51 % geändert.

FactSet Research Systems Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,56 % 1 Monat -7,87 % 3 Monate -20,83 % 1 Jahr -27,57 %

Informationen zur FactSet Research Systems Aktie

Es gibt 38 Mio. FactSet Research Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,87 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Q4 GAAP revenues of $596.9 million, up 6.2% from Q4 2024. For fiscal 2025, GAAP revenues were $2,321.7 million, up 5.4% year over year.Organic ASV was $2,370.9 million at August 31, 2025, up 5.7% year over year.Q4 GAAP operating margin of 29.7%, up …

FactSet Research Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die FactSet Research Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FactSet Research Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.